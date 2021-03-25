MB Başkanı hakkında şok iddia

Yeraltı dünyasında ‘Oflu Enişte’ olarak bilinen Queen ve Gabile isimli bir dönemin ünlü gece kulüplerinin sahibi Bayburtlu Özkan Kurt’un 2010 yılında verdiği ifadede adı geçen Kavcıoğlu’nun fuhuş çetesinin parasını organize ettiği iddia edildi.







Nordic Monitor’deki habere göre, Özkan Kurt, Sedat Peker tarafından düzenlenen web sitesi açılış töreninde Ergenekon sanıkları ile tanıştırıldığını ve Bahadır isimli emekli bir astsubay aracılığıyla irtibatın sağlandığını anlattığı ifadesinde ilginç ayrıntılar verdi.





“Bürokrat, akademisyen, işadamı, asker ve mafya içinden kişilerin yer aldığı bir oluşum içerisinde olduklarını tahmin ediyorum. Oluşumun maddi kaynağı Bedrettin Dalan, Mehmet Kurt gibi gönüllü işadamları ve Meydan Mustafa lakaplı Mustafa Kalemder’in Kemerburgaz’daki oteline, Aksaray’daki Küçük Ev pavyonuna ve özel hazırlanmış villalara getirilen işadamlarının gizlice çekilen pornografik görüntülerinin şantaj olarak kullanılıp elde edilen paralardır.”







“Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Bayburt Eğitim Vakfı başkanı Dr. Şahap Kavcıoğlu bu şahısların birikimini, para transfer ve hareketlerini organize etmektedir.”





Kurban Yazoğlu, Şeref Yazoğlu ve Oflu İsmail gibi Bayburtlu mafya liderleriyle beraber hareket ettiği bilinen Kurt kendi açtığı web sitesinde Ergenekon kumpası kurbanı olduğunu iddia ederek “2016 YILINDA EVLENEREK artık aileme baba olmayı seçtim’ ifadelerine yer verdi.







Kavcıoğlu’nun yardım ettiği iddia edilen Meydan Mustafa lakaplı Mustafa Kalemdar’ın ismi 2009 yılında Ergenekon savcılarının yaptığı VIP2 fuhuş operasyonu ile gündeme gelmişti. Polis müdürleri, savcı ve hakimlerin çeteden maaş aldıkları ortaya çıkmıştı.