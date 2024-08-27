Samanyolu Haber /Gündem / MB Başkanı Karahan'ın kovboy şapkalı fotoğrafı gündem oldu /27 Ağustos 2024 21:47

MB Başkanı Karahan'ın kovboy şapkalı fotoğrafı gündem oldu

ABD'deki bir sempozyuma katılan TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın kovboy şapkalı fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraf daha sonra silindi.

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Kansas City şubesi ev sahipliğinde 1978'den bu yana düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu bu yıl 22-24 Ağustos'ta gerçekleştirildi.

Dünyadan merkez bankalarının yöneticileri, ekonomistler, finansal piyasa katılımcıları, akademisyenler ve hükümet temsilcileri, uzun vadeli politika konularını ele almak için ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında düzenlenen sempozyumda buluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da sempozyuma katıldı.

KOVBOY ŞAPKALI TCMB BAŞKANI!

Cumhuriyet'te yer alan habere göre TBMM eski başkanlarından Mustafa Kalemli'nin kızı ve ekonomist Şebnem Kalemli Özcan da Fed Kansas City şubesine teşekkür ederek sempozyumdan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir fotoğrafta TCMB Başkanı Fatih Karahan da kovboy şapkası ve bandana ile görüldü.

Ekonomist Şebnem Kalemli Özcan daha sonra paylaşımı silerek Karahan'ın olmadığı bir başka fotoğrafla aynı paylaşımı yeniden yaptı.

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