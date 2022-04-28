Samanyolu Haber /Gündem / MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 500 TL'lik banknot açıklaması /28 Nisan 2022 13:27

MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 500 TL'lik banknot açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 500 liralık banknotlar ve 5 liralık madeni paralar için hazırlık yapıldığı iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ikinci enflasyon raporuna ilişkin sunum yaptı.

500 liralık banknot ve 5 liralık bozuk para iddilarına yanıt veren Kavcıoğlu, ''Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir arkadaşın bir tweeti ile gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil. Bizim böyle hazırlığımız, böyle bir beklentimiz, vatandaşın ve piyasanın böyle bir beklentisi yok. Böyle bir hazırlığımız yok" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, 500 TL'lik yeni banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıkların başladığını iddia etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 500 TL'lik banknot açıklaması Sonraki Haber >>

Danıştay önünde çirkin görüntüler

Danıştay önünde çirkin görüntüler

Almanya Ukrayna'ya Gepard tankları gönderiyor

Almanya Ukrayna'ya Gepard tankları gönderiyor

“Dış güçleri getirsen daha kötüsünü yapamaz ”

“Dış güçleri getirsen daha kötüsünü yapamaz ”

‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu

‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu

AKP'li başkandan depremzedeye skandal söz

AKP'li başkandan depremzedeye skandal söz

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:26:13