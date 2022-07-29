MB Başkanı Kavcıoğlu'nun zor anları

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi temmuz ayı olağan toplantısı Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun da katılımıyla gerçekleşti. Sanayicilerin ekonomiye yönelik eleştirileri ve yaşadıkları sıkıntıları bir bir yüzüne anlatmaları sabebiyle Kavcıoğlu zor anlar yaşadı.







İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, bankalarda TL cinsi ticari kredi faizlerinin yüzde 40 bandını aştığını söyledi.





“Yüksek faiz yükü altında gerçekten çok zorlu mücadele vermekte olan sanayicilerimizin faiz maliyetlerinin düşmesine dönük çalışmaların en güçlü taraftarı olacağından kuşku duyulmasın” diyen Bahçıvan’ın, Kavcıoğlu’nun da olduğu toplantıda söylediği şu sözler dikkat çekti:





“Ancak ekonomik güven ve küresel gerçeklerle uyum sağlamayan birtakım adımlar kısa vadede yüksek faize dönük bazı çözümler getirse dahi oluşturdukları güven kırılganlıkları, beklentilerdeki bozulmanın etkisiyle hem finansal kaynaklara erişimi zorlaştırmakta hem de maliyetleri artırmaktadır.”





‘BU POLİTİKALAR BIRAKIN FAİZLERİ DÜŞÜRMEYİ…’

Bahçıvan, “Bu politikalar uygulamada da görüldüğü üzere, bırakın faizleri düşürmeyi faiz oranlarının altından kalkılmasını daha da zorlaştırmaktadır” dedi ve şöyle devam etti:





“Güçlü, öngörülebilir bir para politikasının reel sektöre ve sanayiye katkı verecek en temel çıpaların başında geldiğini özellikle vurgulamak istiyorum.”





Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu dünkü enflasyon raporu toplantısında kredi faizlerinin TCMB’nin politika faizi olan yüzde 14’e yakın olduğunu iddia ederken İSO Başkanı Bahçıvan, ticari kredi faizlerinin yüzde 40’ı aştığını söyledi.





‘ADIMLARA RAĞMEN TL’DEKİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR’

Bançıvan, tüketici fiyatlarında gelinen seviyelerin iç talebin seyrine ve fiyatlamalara dönük belirsizlik yarattığına dikkat çekti.





Yurtdışı üretici fiyatlarının geldiği seviyenin ise rekabet koşullarını olumsuz etkilediğine işaret eden Bahçıvan, “Bu olumsuzluklara, atılan olumlu adımlara rağmen liranın seyrine devam eden belirsizliği de eklemek gerek” diye konuştu.





‘EXİMBANK KREDİ MUSLUKLARINI BÜYÜK ORANDA KISTI’

Sanayicinin finansmana erişim konusunda yaşadığı zorluklara da vurgu yapan Bahçıvan, “Bankalarda TL cinsi ticari kredi faizleri yüzde 40 bandını aşmıştır, risk primimizin ne yazık ki 900 gibi tarihi seviyelere dayanması neticesinde ise yurtdışından borçlanma olanakları en aza inmiştir” dedi.





“Bankalar ve şirketler yurtdışından borçlanmalarda zorlanmakta ve iki haneli döviz cinsi faizler ile karşılaşmaktadır” diyen Bahçıvan, “Bu anlamda Eximbank kaynaklı reeskont kredilerinin Türk ihracatçıları açısından ne denli yaşamsal bir kaynak olduğu çok açık görülmektedir” diye konuştu.





Ancak son dönemde Eximbank’ın kredi musluklarını büyük oranda kıstığını ifade eden Bahçıvan, “Bu da firmalarımızı son derece olumsuz etkilemektedir. Bu anlamda az önce de ifade ettiğim gibi, alternatif piyasalarda zaten fazlasıyla kaynak sıkıntısı çeken ihracatçımız açısından Eximbank kaynaklarına ulaşamamak, telafi edilemeyecek boyutta sorunları giderek artırmaktadır” ifadelerine yer verdi.





‘BDDK’NIN ADIMI KREDİLERE ULAŞIMI ZORLAŞTIRDI’

Bahçıvan, haziran sonu itibarıyla BDDK’nın şirketlerin TL cinsi kredi kullanımına döviz varlığı sınırı getiren adımının kredilere ulaşımı daha da zorlaştırdığına dikkat çekti.





“Bu uygulama, bazen dakikaların dahi önemli olduğu günümüz dünyasında süreleri haftalarca uzattığına tanık oluyoruz” diyen Bahçıvan, “Bu tablonun önümüzdeki birkaç hafta içerisinde aynı bakış açısıyla devam etmesi durumunda sürecin çok daha ağırlaşacağını üzülerek belirtmek durumundayız” diye konuştu.





‘OLUMSUZLUKLARIN ARİFESİ’ VURGUSU

“Yine İSO 500 ve İSO İkinci 500 sonuçları göstermektedir ki; işletme faaliyetleri giderek daha fazla borçlanma ağırlıklı olarak finanse edilirken borcun vade yapısında da gözle görülür bir kısalma söz konusu” diyen Bahçıvan, şöyle devam etti:





“Bunların yanı sıra 2021'de sanayicilerin bankalara olan borçlarından; çok daha büyük bir hızla başka firmalara olan borçlarının artması da yeni bir durum olarak dikkat çekiyor.





Finansman koşullarının sıkılaştığı ve kredi imkanlarının daraldığı bugünlerde, sanayicilerimizin içinde bulunduğu bu durum, yakın zamanda yapmış olduğum açıklamamda da vurguladığım gibi zincirleme reaksiyon halinde gelişebilecek ödemeler risklerine işaret etmesi bakımından endişe yaratıyor.





Ayrıca sürecin bu şekilde devam etmesi halinde başta yakın gelecekteki ihracat rakamları ve üretim rakamları olmak üzere, ekonomimizi olumsuz etkileyecek birtakım gelişmelerin arifesinde olduğumuzu da üzülerek belirtmek istiyorum.”





KAVCIOĞLU: SANAYİCİNİN YANINDAYIZ

Öte yandan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise, “Krediye erişimin tabana yayılmasını ve sanayicilerimizin krediye kolayca erişmesini son derece önemsiyoruz” dedi.





Kavcıoğlu, “Merkez Bankası olarak arz sürekliliği ve cari fazla kapasitemizi destekleyecek finansal koşulları oluşturmayı amaçlayan sanayi dostu hedefli politikalarımızla yanınızda olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.







