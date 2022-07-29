MB Başkanı sanayicileri fişlediklerini itiraf etti





Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu sanayicilerin şikâyetlerine anlam veremediklerini belirterek "Kredilerle gidip döviz aldınız, hepsinin listesi var" dedi. Sanayicilerin ekonomide yaşadığı sıkıntıları ve eleştirileri görmezden gelerek açıktan onlara adeta gözdağı veren Kavcıoğlu, iş dünyasını fişlediklerini itiraf etmiş oldu.









Yaşadıkları sıkıntıları uzun uzun anlatan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, bankalarda TL cinsi ticari kredi faizlerinin yüzde 40 bandını aştığını söyledi. “Yüksek faiz yükü altında gerçekten çok zorlu mücadele vermekte olan sanayicilerimizin faiz maliyetlerinin düşmesine dönük çalışmaların en güçlü taraftarı olacağından kuşku duyulmasın. Bu politikalar uygulamada da görüldüğü üzere, bırakın faizleri düşürmeyi faiz oranlarının altından kalkılmasını daha da zorlaştırmaktadır” dedi ve şunları kaydetti; “Güçlü, öngörülebilir bir para politikasının reel sektöre ve sanayiye katkı verecek en temel çıpaların başında geldiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Haziran sonu itibarıyla BDDK’nın şirketlerin TL cinsi kredi kullanımına döviz varlığı sınırı getiren adımının kredilere ulaşımı daha da zorlaştırdı. Bu tablonun önümüzdeki birkaç hafta içerisinde aynı bakış açısıyla devam etmesi durumunda sürecin çok daha ağırlaşacağını üzülerek belirtmek durumundayız. Yine İSO 500 ve İSO İkinci 500 sonuçları göstermektedir ki; işletme faaliyetleri giderek daha fazla borçlanma ağırlıklı olarak finanse edilirken borcun vade yapısında da gözle görülür bir kısalma söz konusu.”









Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu dünkü enflasyon raporu toplantısında kredi faizlerinin TCMB’nin politika faizi olan yüzde 14’e yakın olduğunu iddia ederken İSO Başkanı Bahçıvan, ticari kredi faizlerinin yüzde 40’ı aştığını söyledi.





Ancak son dönemde Eximbank’ın kredi musluklarını büyük oranda kıstığını ifade eden Bahçıvan, “Bu da firmalarımızı son derece olumsuz etkilemektedir. Bu anlamda az önce de ifade ettiğim gibi, alternatif piyasalarda zaten fazlasıyla kaynak sıkıntısı çeken ihracatçımız açısından Eximbank kaynaklarına ulaşamamak, telafi edilemeyecek boyutta sorunları giderek artırmaktadır. Finansman koşullarının sıkılaştığı ve kredi imkanlarının daraldığı bugünlerde, sanayicilerimizin içinde bulunduğu bu durum, yakın zamanda yapmış olduğum açıklamamda da vurguladığım gibi zincirleme reaksiyon halinde gelişebilecek ödemeler risklerine işaret etmesi bakımından endişe yaratıyor. Ayrıca sürecin bu şekilde devam etmesi halinde başta yakın gelecekteki ihracat rakamları ve üretim rakamları olmak üzere, ekonomimizi olumsuz etkileyecek birtakım gelişmelerin arifesinde olduğumuzu da üzülerek belirtmek istiyorum.”





KAVCIOĞLU: BU KADAR ŞİKÂYETİ ANLAMIYORUM





Kredi faiz oranlarının yüksekliğinden sanayicilerin sorularını yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun ise şu sözleri dikkat çekti: “Bu kadar krediden şikâyet edilmesini ciddi şekilde konuşmamız gerekiyor. Uzun süredir Eximbank kredileri sıfır faizli. Faiz artışlarına rağmen aşağı yukarı herkes sıfır faizle kredi kullandı ve döviz aldılar. Bunları konuşacağız.”



