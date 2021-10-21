Samanyolu Haber /Ekonomi / MB Başkanı'ndan döviz açıklaması /21 Ekim 2021 19:17

MB Başkanı'ndan döviz açıklaması

Merkez Bankası, kimsenin beklemediği bir karar alarak 200 baz puan indirime gitti ve faizi yüzde 18'den 16'ya çekti. MB, ekonomik çevreleri şaşırtan ve herkesin tepki gösterdiği kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçe, "enflasyonun geçici olduğu"

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Merkez Bankası, kimsenin beklemediği bir karar alarak 200 baz puan indirime gitti ve faizi yüzde 18'den 16'ya çekti. MB, ekonomik çevreleri şaşırtan ve herkesin tepki gösterdiği kararın gerekçesini açıkladı. 

Merkez Bankası önce Eylül ayında 100 baz puan indirimine gitti. Ardından Ekim ayında 200 baz puan indirime giderek faizi 16'ya indirdi. Peki ya dolar ne oldu?  

Merkez Bankası'nın kararı sonrasında Dolar/TL 9.48 TL Euro/TL 11.05 TL Gram altın ise 546 TL seviyesini gördü. 50 veya 100 baz puan indirim beklenirken Merkez Bankası'nın neden 200 baz puan indirime gittiği merak edilmeye başlandı.

Merkez Bankası 200 baz puan indirime gitmenin gerekçesini beklentilerle açıkladı. Şahap Kavcıoğlu (Başkan), Taha Çakmak, Mustafa Duman, Elif Haykır Hobikoğlu, Emrah Şener ve Yusuf Tuna'nın katıldığı Para Politikası Kurulu  (PPK) toplantısında aşılanma ile birlikte Koronavirüs salgını sonrasında ekonomik toparlanma olduğuna işaret edildi. 

MB: ENFLASYON VE YAPILAN ZAMLAR GEÇİCİ

Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret ettiği belirtilen açıklamada, gıdadan enerjiye yapılan zamların, tedarik süreçlerindeki aksaklıkların, fiyatlardaki artışların geçici olduğuna vurgu yapan Merkez Bankası, "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir." denildi.
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