MB tek ‘revizyonla’ dış borçtan milyarlarca dolar ‘sildi’

MB kısa vadeli dış borç istatistikleri, uluslararası yatırım pozisyonu, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ve menkul kıymet istatistiklerinde yöntem revizyonu yapacak.



Revize edilen güncel veriler ve karşılaştırmaları şöyle:



*Revizyon sonrası kısa vadeli dış borç stoku haziranda 121,7 milyar dolar; revizyon öncesi mayıs verisi 144,9 milyar dolar.



*Revizyon sonrası ithalat borçları haziranda 30,9 milyar dolar; revizyon öncesi mayıs verisi 56,5 milyar dolar.



*Revizyon sonrası uluslararası yatırım net pozisyon açığı haziran itibariyle 280,6 milyar dolar; revizyon öncesi mayıs verisi 327,8 milyar dolar açık.



*Revizyon sonrası firmaların net döviz pozisyonu açığı 127,98 milyar dolar; revizyon öncesi mayıs verisi 168,6 milyar dolar.



*Revize edilen verilere Mayıs 2021 itibariyle bakıldığında kısa vadeli dış borç 25,7 milyar dolar düştü.





*Revize edilen verilere Mayıs 2021 itibariyle bakıldığında uluslararası yatırım pozisyonu net pozisyon açığı yüzde 33,6 milyar dolar azaldı.



*Revize edilen verilere Mayıs 2021 itibariyle bakıldığında firmaların net döviz pozisyon açığı 37 milyar dolar azaldı.