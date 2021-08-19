Samanyolu Haber /Ekonomi / MB tek ‘revizyonla’ dış borçtan milyarlarca dolar ‘sildi’ /19 Ağustos 2021 13:34

MB tek ‘revizyonla’ dış borçtan milyarlarca dolar ‘sildi’

Merkez Bankası’nın (MB) kısa vadeli dış borç istatistikleri başta olmak üzere dört veriye ilişkin ‘revizyona’ gitmesiyle borç verileri aşağı yönlü ‘güncellendi’.

SHABER3.COM

MB kısa vadeli dış borç istatistikleri, uluslararası yatırım pozisyonu, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ve menkul kıymet istatistiklerinde yöntem revizyonu yapacak.

Revize edilen güncel veriler ve karşılaştırmaları şöyle:

*Revizyon sonrası kısa vadeli dış borç stoku haziranda 121,7 milyar dolar; revizyon öncesi mayıs verisi 144,9 milyar dolar.

*Revizyon sonrası ithalat borçları haziranda 30,9 milyar dolar; revizyon öncesi mayıs verisi 56,5 milyar dolar.

*Revizyon sonrası uluslararası yatırım net pozisyon açığı haziran itibariyle 280,6 milyar dolar; revizyon öncesi mayıs verisi 327,8 milyar dolar açık.

*Revizyon sonrası firmaların net döviz pozisyonu açığı 127,98 milyar dolar; revizyon öncesi mayıs verisi 168,6 milyar dolar.

*Revize edilen verilere Mayıs 2021 itibariyle bakıldığında kısa vadeli dış borç 25,7 milyar dolar düştü.


*Revize edilen verilere Mayıs 2021 itibariyle bakıldığında uluslararası yatırım pozisyonu net pozisyon açığı yüzde 33,6 milyar dolar azaldı.

*Revize edilen verilere Mayıs 2021 itibariyle bakıldığında firmaların net döviz pozisyon açığı 37 milyar dolar azaldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MB tek ‘revizyonla’ dış borçtan milyarlarca dolar... Sonraki Haber >>

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?

Linç edileceğini anlayan hakem, sahada silah çekti

Linç edileceğini anlayan hakem, sahada silah çekti

Gurbetçi vicdanıyla konştu: Benim param burada 10 kat ediyor, bu insanlara üzülüyorum

Gurbetçi vicdanıyla konştu: Benim param burada 10 kat ediyor, bu insanlara üzülüyorum

Alman halkı yardımlarına koşan Time to Help'e minnettar

Alman halkı yardımlarına koşan Time to Help'e minnettar

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:18:55