Mbappe Fransa’yı sırtladı! Danimarka yıkıldı! 2-1

2022 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Fransa, Danimarka’yı 2-1 yenmeyi başardı. Son dünya şampiyonu, yıldızı Kylian Mbappe’nin 2 golüyle 3 puanı aldı ve son maça kalmadan 16 turuna adını yazdırdı.







Kupanın favorilerinden Fransa 61. dakikada Kylian Mbappe’nin attığı gol ile 1-0 öne geçmeyi başardı. Ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Kylian Mbappe pasını sol taraftan bindirme yapan Theo Hernandez’e buluşturdu. Ceza sahası sol çizgiye inen Theo Hernandez topu tekrar Kylian Mbappe’ye çevirdi ve Kylian Mbappe’nin gelişine plase vuruşunda top kalenin sağ köşesinden ağlarla buluştu.





68’de Danimarka Andreas Christensen’in attığı gol ile maçta 1-1’lik eşitliği sağladı. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Christian Eriksen’in ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Joachim Andersen’in dokunduğu topu arka direkte Andreas Christensen kafa vuruşu ile tamamladı ve topu ağlarla buluşturdu.







Son dakikalara 1-1’lik eşitlikle girilirken dünya yıldızı bir kez daha sahneye çıktı. Perdeyi açan Mbappe Fransa’yı bir kez daha daha öne geçirdi. 86’da Antoine Griezmann’ın sağ çaprazdan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Kylian Mbappe sol direğin dibinden topa dokunarak golü buldu.





PELE'Yİ YAKALADI





23 yaşındaki Mbappe’nin Dünya Kupası kariyerinde attığı gol sayısını 7’ye çıkardı. Dünya Kupası’nda 24 yaşına basmadan önce en fazla gol atan iki oyuncudan biri olan Kylian Mbappe, Brezilya efsanesi Pele’yi yakaladı.





6 dakikalık uzatmada Danimarka skoru değiştirecek golü bulamadı ve sahadan eli boş ayrıldı. İlk maçta Avustralya’yı 4-1 mağlup eden Fransa, 6 puanla grup liderliğini garantiye aldı ve adını üst tura yazdırdı. Danimarka ise 1 puanla 3. sırada kaldı.





Grupta bir sonraki maçlarda Fransa Tunus ile oynayacak, Danimarka ise Avustralya ile karşı karşıya gelecek.



