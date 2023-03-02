Türkiye Futbol Federasyonu'nun 80 milyon lira yardımla açtığı kampanya için Acun Ilıcalı'nın sunduğu televizyon programına bağlanan Fransız futbolcu, "Kampanyanın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum" dedi.



Türkiye'de "çok büyük bir trajedi"nin yaşandığını vurgulayan Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu, "Nelerin yaşandığını tahmin etmekte bile zorlanıyorum. Futbol camiası bir araya gelerek Türkiye'ye destek verecektir. Ben de bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çocukların hayalleri benim için çok önemli. İmkanlarımı onlara yardımcı olmak için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak" dedi.





Fransız futbolcu ayrıca, sosyal medya hesabından Türk bayrağının da bulunduğu bir paylaşım yaptı.



"Kampanya 6 ay daha sürecek"





Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşlar için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda düzenlenen "Omuz Omuza" yardım kampanyasında konuşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi profesyonel ve amatör tüm kulüplerle el ele, ekran karşısında omuz omuza olduklarını dile getirdi.



Deprem yardım kampanyasında kamu bankaları ve şirketlerinin payı ne oldu?

Büyükekşi, "Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız. Kökümüz, suyumuz bir. Bugünkü samimiyetimiz, dayanışmamız ve tüm düşüncelerimiz, dilerim depremle sınırlı kalmaz. Bu yıllar boyunca davam eder. Biz bunu Trabzonspor-Basel maçıyla başlattık. Arkasından Fenerbahçe'nin stadında, arkasından Beşiktaş'ın stadında bütün renkler, başkanlarımız bir araya gelerek, omuz omuza kampanya için destek verdik." ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi, bir gecelik iş için bir araya gelmediklerini özellikle vurgulayarak devam ettiği konuşmasında, "Bugün bu kampanyanın başlangıcı, kampanya en az 6 ay daha devam edecek. Kampanyaya destek için birtakım özel maçlar yapacağız. Biliyorsunuz 10 Haziran'da İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali yapılacak. O zamana kadar birçok farklı organizasyon da yaparak kampanyaya yeni gelirler için çabalarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.