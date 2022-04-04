MB'den firmaların döviz varlıklarıyla ilgili açıklama

Merkez Bankası yönetimi tarafından yeni bazı verilerin açıklandığı duyuruldu.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre Merkez Bankası verilerine göre finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, ocakta 119 milyar 783 milyon dolar oldu. Merkez Bankası verilerine göre finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, ocakta 119 milyar 783 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, ocakta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 3 milyar 386 milyon dolar azalırken, yükümlülükleri 651 milyon dolar arttı.Böylece net döviz pozisyon açığı, 4 milyar 37 milyon dolar artarak 119 milyar 783 milyon dolara çıktı.Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 2 milyar 43 milyon dolar ve 1 milyar 705 milyon dolar azalırken, yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları 278 milyon dolar arttı.Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurtiçinden sağlanan nakdi krediler ve yurtdışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1 milyar 628 milyon dolar ve 17 milyon dolar gerilerken, ithalat borçları 2 milyar 296 milyon dolar yükseldi.