Samanyolu Haber /Ekonomi / MB'den swap ihaleleri limitini artırma hamlesi /22 Mayıs 2020 19:21

MB'den swap ihaleleri limitini artırma hamlesi

Merkez Bankası, bankalara gönderdiği talimatla geleneksel yöntemle yapılan swap ihalelerinin limitini artırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün bankalara gönderdiği talimatla, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası’nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini yüzde 40’tan yüzde 50’ye çıkardı.

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Anadolu Ajansı’nın bankacılık kaynaklarına dayandırdığı habere göre TCMB, bankalara gönderdiği talimatla, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası’nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini artırdı.

Yeni düzenlemeyle birlikte Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap ihalelerinde (Geleneksel Yöntem) bankaların kotasyon swap limitleri vadesi gelmemiş toplam swap pozisyon limiti, döviz piyasaları işlem limitlerinin yüzde 50’sine yükseltildi.

Böylece bankaların Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esneklikleri daha fazla artırılmış olacak. Düzenleme, 27 Mayıs’tan itibaren uygulanacak.

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