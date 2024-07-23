MB'nin faiz kararı sonrası piyasalarda son durum!

Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Halktv.com'un haberine göre faiz kararı sonrası dolar kuru yatay seyrini sürdürdü.



Faiz kararının ardından Dolar/TL, yatay seyrini sürdürdü.



Yeni haftada 33 seviyesinin altına inen Dolar/TL, faiz kararı sonrası 32,94 civarında işlem gördü.



Euro/TL'de 8 kuruşluk bir artış meydana geldi.



Gram altın ise sabah saatlerinde başladığı yükseliş hareketinin devamında, faiz kararının ardından günlük zirveyi gördü.



Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi ve bilançolar takip ediliyor. Yatırımcılar bugün Tesla ve Alphabet'in New York borsa kapanışı sonrasında açıklayacakları bilançoları bekliyorlar.