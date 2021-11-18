Samanyolu Haber /Gündem / MB'nin 'faiz' kararının ardından dolarda sert yükseliş /18 Kasım 2021 14:49

MB'nin 'faiz' kararının ardından dolarda sert yükseliş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizinin açıklamasının ardından dolar ve euro yukarı yönlü hareketlendi.

SHABER3.COM

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizi 100 baz puan indirerek yüzde 15'e çekti. Kararda, faiz indiriminin aralıkta devam edeceği mesajı verildi. 

Kararın hemen ardından yüksek enflasyona rağmen TCMB'nin politika faizini 1 puan indirerek yüzde 15'e düşürmesiyle 10,57 olan dolar/TL, 10,97’ye yükseldi.

Euro/TL ise 12,40'ın üzerini test etti.

''FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM MESAJI''

Kararda yer alan “Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir” ifadeleriyle aralıkta faiz indirimine devam mesajı verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MB'nin 'faiz' kararının ardından dolarda sert yükseliş Sonraki Haber >>

Kamp merkezinde dua saati

Kamp merkezinde dua saati

Lüfti Elvan'dan şaşırtan hareket

Lüfti Elvan'dan şaşırtan hareket

Cevdet Türkyolu'ndan açıklama

Cevdet Türkyolu'ndan açıklama

Şok görüntüler

Şok görüntüler

Şok görüntüler

Şok görüntüler

Bir Nefes ...

Bir Nefes ...

“Ekonominin kitabını” nasıl yazdıklarını izlemek ister misiniz?

“Ekonominin kitabını” nasıl yazdıklarını izlemek ister misiniz?

AKP'li bürokratlar muhalefete dosya gönderiyor

AKP'li bürokratlar muhalefete dosya gönderiyor

Ersan Şen ile Cem Küçük "helalleşme" tartışması

Ersan Şen ile Cem Küçük

Sokak röportajında ortalık karıştı!

Sokak röportajında ortalık karıştı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:16:37