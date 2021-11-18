Samanyolu Haber /Gündem / MB'nin faiz kararıyla altın yeni rekora koştu /18 Kasım 2021 16:01

MB'nin faiz kararıyla altın yeni rekora koştu

Gram altın, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yükselişine devam ederek 652 TL’yi gördü.

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e indirdi. Faiz kararının ardından dolar/TL’nin yukarı yönlü hareketi nedeniyle gram altın da tarihi rekorunu yineledi.

Gram altın, kasım başından beri 100 TL’nin üzerinde artış kaydederek 550 TL’den 652 TL’ye tırmandı. Bu dönemde altın fiyatları yüzde 4 yükseliş kaydederken dolar kuru yüzde 14’e yakın yükseldi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın da 1077 liraya kadar yükselmesinin ardından 1069 lira seviyesinden işlem görüyor. 

Çeyrek dün günü 1042 liradan kapatmıştı.

TL'DE YÜZDE 8 KAYIP

Türk lirası hafta başından bu yana dolar karşısında yüzde 8’e yakın değer kaybederek dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu. İkinci sırada ise yüzde 3 düşüşle Şili pesosu geliyor.


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