MC Ana Haber 1 yaşında

Gülen şunları söyledi:





Sevgili seyirciler, Bugün Mc Ana Haberin birinci yılı seneyi devriyesi.

Tam bir yıl önce bugün başlamıştık, uzun bir süre özet haberlerle seyircisinin karşısına çıkan MC haber geçen sene, tam da bugün, 28 Şubat'ta canlı yayına başladı.Sınırlı imkanlarla ama yürekli gazetecilerle yapmaya çalıştığımız haber bülteni, uydu yayınlarıyla Türkiye'deki seyircilerimize ulaşmaya YouTube yayınlarıyla da dünyanın dört bir yanındaki vefalı dostlarımıza doğru ve güvenilir bir kaynak oluşturmaya gayret ettik.İnsanlarımızı yandaş medyaya mahkum etmemek için doğruları yüksek sesle haykırmak için ülkemizin üstündeki kara bulutları def etmek için güzellikleri paylaşıp artırmak acıları paylaşıp azaltmak için var gücümüze çalışmaya devam ediyoruz.Beğeni ve takdirleriniz bize güç veriyor.Sevgili seyirciler, biz birbirimizi besliyor, birbirimize dayanarak yaslanarak bu yolculuğumuzu sürdürüyoruz.Deprem günleri en güvendiğiniz kanal olduğumuzu gösterdiniz bize teşekkür ederiz.YouTube seyircimiz %100 arttı. Sizden de ricamız MC ana haberi dostlarınızda paylaşın, ara sıra beğen tuşuna basın, yorumlar yazın, isterseniz ‘katıl’ ya da ‘join’ tuşuyla ekonomik katkıda sağlayın veya isterseniz sadece dualarınızla bizleri anın.Biz milletimizin ümidi olmaya onlara hakikati anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü ‘toplu vurdukça sineler top sindiremez diyor merhum Mehmet Akif.Şimdi gelin 1 yıl öncesine dönelim ve nasıl başlamışız neler söylemişiz biraz bizden bahsedelim.Merhaba sevgili seyirciler, değerli dostlar. Kısa bir aradan sonra yeniden ve güçlü bir şekilde huzurlukta çıkmak nasip oldu.MC televizyonunun iddialı yapımlarından biri olarak bir sene önce yayın hayatına başlayan MC Ana Haber doğru ve Tarafsız Haber mottosuyla bir yıldır aralıksız şekilde izleyicisi ile buluşuyor.MC televizyonu günlük yayınlarıyla mazlumun gönlüne ferahlık ve güç veriyor.Zalim ve Zorbalar için de bir uyarı bir hatırlatma görevi yapıyor.Ayrıca haber özetleri ile seyircisini günün gelişmelerinden haberdar ediyordu.Şimdi ise ana haber bülteni ile daha çok ayrıntı daha çok bilgi paylaşacağız doğru tarafsız ve güvenilir haber kaynağı olarak seyircimizi gelişmelerden ve gündemden haberdar edeceğiz.Uzun yıllardır sektörde görev yapan tecrübeli bir haber kadrosu tarafından hazırlanan bültene izleyicilerimizin teveccühü her geçen gün artıyor.Hafta içi her gün, Türkiye ve dünya gündeminin ayrıntılarıyla ekranlarda olacağız.Haberle hızlı bir giriş yaptık ama hız bizi yanlışa sürüklemedi çok şükür. Tecrübeli bir ekiple Hem hızlı hem güvenli bir yolculuk vaat ediyoruz seyircimize.Bizimle birlikte bu yolculuğa çıktığınız için teşekkür ediyoruz.