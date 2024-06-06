MC TV, X’te canlı yayınlara başladı

MC TV canlı yayını izlemek için tıklayabilirsiniz.















MC TV izleyicilerinin yeni frekans üzerinden yayına ulaşamaması sebebiyle, yayınların nasıl izlenebileceğine dair önemli bir bilgi notu paylaştı.







Değerli izleyicilerimiz,







Hotbird uydusunun bazı frekansları yeniden yapılandırması nedeniyle MC TV uydu frekansları da değişmiştir. Elimizde olmayan bu değişiklik nedeniyle bizleri artık yeni frekanslarımız üzerinden izleyebileceksiniz.





YENİ FREKANS BİLGİLERİMİZ:





Hotbird 13E

Frekans: 11075V

Symbol Rate: 30000





Yayınımız halihazırda yeni frekansımızda devam ederken Mayıs ayı sonuna kadar eski frekansımızda yeni frekans bilgilerinin yer aldığı bir bilgi grafiği göreceksiniz. Ay sonu itibarıyla eski frekansımız üzerinden sizinle olan iletişimimiz tamamen kesilecektir.





Bazı izleyicilerimiz yeni frekans üzerinden yayınımıza ulaşamadıklarını bildirdi. Uydu şirketinin bize verdiği bilgide eski uydu alıcılarında bu tarz aksaklıkların olabileceğini, komple bir otomatik kanal taraması yapılması halinde bu aksaklığın aşılabileceğini belirtti. Sorun devam ederse uydu alıcınızın DVB-S2 8PSK modülasyon uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Sorunun çözülememesi durumunda ve merkezi bir anten sistemi kullanılıyorsa Diseqc ayarlarının doğru yapıldığından ve vertikal sinyallerin alınabildiğinden emin olması, gerekirse yetkili bir servisten teknik destek alınmasını önemle rica ediyoruz.





Görüntüde donma, mozaiklenme gibi problemler ise anten ayarının düzgün yapılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Benzer şikayetleri olan izleyicilerimizin antenlerini yeniden ayarlamaları sorunu çözecektir.

Selam ve saygılarımızla…

