MC TV, Hizmetten ve Raindrops'tan bayram özel yayını

MC EU televizyonu ile Hizmetten ve Raindrops Youtube kanalları, bayramlaşmak için dünyanın dört bir yanında gönüllerin kapısını çalışıyor.





Kemal Gülen’in moderatörlüğünü yapacağı Özel Bayramlaşma Programı, MC EU televizyonu ile Hizmetten ve Raindrops’un Youtube kanallarından ortak yayında izleyicilerin karşısında olacak. Program Türkiye saati ile 18:00'de başlayacak.







Programda dünyanın dört bir yanına; Afrika’dan Amerika’ya, uzak Asya’dan Avrupa’ya bayram ziyaretleri yapılacak. Farklı ülkelerle ve farklı konuklarla yapılacak canlı bağlantılarla Ramazan Bayramı sevincine ortak olunacak.

Programa katılanları ayrıca güzel sürprizler de bekleyecek.





Bayramın birinci gününde izleyicileriyle buluşacak bayramlaşma programının saati ise şöyle:





İstanbul – 18:00

Atina – 18:00

Frankfurt – 17:00

Ottawa – 11:00

New York – 11:00

Jakarta – 22:00

Brussels – 17:00

Londan – 16:00

Loz Angeles – 08:00

Şikago – 10:00

Johannesburg – 18:00

Nairobi – 18:00

Sydney – 01:00

Bakü – 20:00



