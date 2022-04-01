MC TV'de ramazan ekranı

Manevi iklimi hissettiğimiz bu kutla zaman diliminde Raindrops TV nin hazırladığı Kemal Gülen ile İftar Zamanı her akşam sizlere misafir olacak. Sahur vaktinde ise Hizmetten sunucuları Mehmet Yıldız, Emre Başer ve Mustafa Özdamar ekranda olacaklar.





İftar öncesi sevilen Ramazan dizisi Kendimize Doğru günlük tatlı telaşı ile sizlerin karşısına çıkacak.

İftar sonrası ise bir Osmanlı paşasının köşkünde yaşanan olayları mizahi şekilde ele alan Şehrayin var.





Gün içinde ise ramazan günlüğü, hatim programı, ramazan sohbetleri ve yemek programları sizlere arkadaşlık edecek.