Samanyolu Haber /Dünya / McCarthy on beşinci turda Meclis Başkanı seçilebildi /07 Ocak 2023 09:54

McCarthy on beşinci turda Meclis Başkanı seçilebildi

Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, dört gündür devam eden son oturumda bir hayli gerginleşen oylamaların on beşinci turunda Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi.

Temsilcilier Meclisi seçiminde gerginlik

Cumhuriyetçiler’in Temsilciler Meclisi Başkanı adayı Kevin McCarthy'nin 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde başkan seçilmek için 218 oya ihtiyacı vardı.

Kevin McCarthy, kendisine destek vermeyen 20 Cumhuriyetçi üyeden 15’ini haftanın son gününde oy tercihlerini değiştirmeleri yönünde ikna etti.

Geri kalan 5 üye de son tur oylamada sadece oturumda hazır bulunduklarını beyan ederek hayır oyu kullanmadı. Kevin McCarthy bu sayede çoğunluğu elde etmek için kurallar çerçevesinde gerekli olan 218 barajını düşürebildi.

57 yaşındaki siyasetçi 211'e karşı 216 oyla Temsilciler Meclisi başkanlığına seçilmiş oldu.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanları Nancy Pelosi ve John Boehner bu stratejiyi kullanarak 218’den daha az oyla meclis başkanlığını kazanmıştı.

Oturumda gerginlik

Temsilciler Meclisi'nde yapılan on dördüncü tur oylamada bir ara gerginlik yaşandı.

Kevin McCarthy'nin başkanlığına ısrarla karşı çıkan Matt Gaetz gece yarısına doğru yapılan on dördüncü oylamada McCarthy'ye yine destek vermedi.

Cumhuriyetçi üye Mike Rogers'ın Matt Gaetz'le konuştuğu sırada fiziksel olarak uzaklaştırılmaya çalışıldığı görüntüler kameraya yansıdı.

Taviz karşılığında destek

Kevin McCarthy'ye krizde dördüncü gün biterken gelen destek koşulsuz ya da karşılıksız gelmedi. Cumhuriyetçi Parti’nin muhafazakar üyeleri, meclis başkanının görevden alınması için oylama yapılmasında tek bir üyenin çağrısının yeterli olmasına imkan veren tüzüğün yeniden uygulamaya girmesini talep etmişti.

Kevin McCarthy Temsilciler Meclisi Başkanı'nın yetki ve gücünü kısıtlayan bu değişiklik konusunda taviz vermek zorunda kaldı. McCarthy’nin taviz verdiği değişiklikler Temsilciler Meclisi’nin üyelerine yasaların hazırlanması ve kabul edilmesi sürecinde daha fazla etkiye sahip olmalarına da imkan tanıyor.

Kevin McCarthy’nin Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmesinin ardından, verdiği tavizler nedeniyle daha zayıf bir konumda olacağı görüşü dile getiriliyor. Bir başka görüş de McCarthy’nin ABD tarihindeki en sert mücadelelerden birinden güçlenerek çıkmış olabileceği yönünde.

Son günlerde baskı artmıştı

ABD’de Kasım ayındaki ara seçimlerde beklenenden zayıf performans göstermeleri Cumhuriyetçiler'i Temsilciler Meclisi'nde 212'ye karşı 222 koltukla az farkla çoğunluk konumuna getirdi.

2019'dan bu yana Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler'e liderlik eden McCarthy, muhafazakarlar tarafından yumuşak olmakla ve Demokrat Başkan Joe Biden ve meclisteki diğer Demokratlar karşısında uzlaşmaya çok açık olmakla eleştirilmişti.

Özellikle son 2 günde McCarthy’nin gereken oy sayısına ulaşması, ulaşamazsa da adaylıktan çekilmesi konusunda baskı artmıştı.

Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmeden komisyonlar ve meclis çalışmalarını sürdüremiyor.

Yeni dönemde göreve başlayacak olan Temsilciler Meclisi Dışişleri, Silahlı Hizmetler ve İstihbarat Komisyonları’nın Cumhuriyetçi başkanları ulusal güvenliğin risk altında olduğu uyarısında bulunmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber McCarthy on beşinci turda Meclis Başkanı seçilebildi Sonraki Haber >>

Suriye'de Türkiye'ye karşı protesto gösteriler yoğunlaşıyor

Suriye'de Türkiye'ye karşı protesto gösteriler yoğunlaşıyor

Temsilcilier Meclisi seçiminde gerginlik

Temsilcilier Meclisi seçiminde gerginlik

Hadi Özışık’ın, Furkan vakfı gönüllüsüyle müleanesi

Hadi Özışık’ın, Furkan vakfı gönüllüsüyle müleanesi

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Yargıtay bu skandala imza atacak mı?

Yargıtay bu skandala imza atacak mı?

Erdoğan tam bir diktatör gibi

Erdoğan tam bir diktatör gibi

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Parasız kalmış!

Parasız kalmış!

"Sadaka mı veriyorsunuz?"

"O anne evladı öldüğü zaman mı gidip mezarının başında duracak?"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:25:00