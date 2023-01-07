McCarthy on beşinci turda Meclis Başkanı seçilebildi

Cumhuriyetçiler’in Temsilciler Meclisi Başkanı adayı Kevin McCarthy'nin 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde başkan seçilmek için 218 oya ihtiyacı vardı.Kevin McCarthy, kendisine destek vermeyen 20 Cumhuriyetçi üyeden 15’ini haftanın son gününde oy tercihlerini değiştirmeleri yönünde ikna etti.Geri kalan 5 üye de son tur oylamada sadece oturumda hazır bulunduklarını beyan ederek hayır oyu kullanmadı. Kevin McCarthy bu sayede çoğunluğu elde etmek için kurallar çerçevesinde gerekli olan 218 barajını düşürebildi.57 yaşındaki siyasetçi 211'e karşı 216 oyla Temsilciler Meclisi başkanlığınaEski Temsilciler Meclisi Başkanları Nancy Pelosi ve John Boehner bu stratejiyi kullanarak 218’den daha az oyla meclis başkanlığını kazanmıştı.Temsilciler Meclisi'nde yapılan on dördüncü tur oylamada bir ara gerginlik yaşandı.Kevin McCarthy'nin başkanlığına ısrarla karşı çıkan Matt Gaetz gece yarısına doğru yapılan on dördüncü oylamada McCarthy'ye yine destek vermedi.Cumhuriyetçi üye Mike Rogers'ın Matt Gaetz'le konuştuğu sırada fiziksel olarak uzaklaştırılmaya çalışıldığı görüntüler kameraya yansıdı.Kevin McCarthy'ye krizde dördüncü gün biterken gelen destek koşulsuz ya da karşılıksız gelmedi. Cumhuriyetçi Parti’nin muhafazakar üyeleri, meclis başkanının görevden alınması için oylama yapılmasında tek bir üyenin çağrısının yeterli olmasına imkan veren tüzüğün yeniden uygulamaya girmesini talep etmişti.Kevin McCarthy Temsilciler Meclisi Başkanı'nın yetki ve gücünü kısıtlayan bu değişiklik konusunda taviz vermek zorunda kaldı. McCarthy’nin taviz verdiği değişiklikler Temsilciler Meclisi’nin üyelerine yasaların hazırlanması ve kabul edilmesi sürecinde daha fazla etkiye sahip olmalarına da imkan tanıyor.Kevin McCarthy’nin Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmesinin ardından, verdiği tavizler nedeniyle daha zayıf bir konumda olacağı görüşü dile getiriliyor. Bir başka görüş de McCarthy’nin ABD tarihindeki en sert mücadelelerden birinden güçlenerek çıkmış olabileceği yönünde.ABD’de Kasım ayındaki ara seçimlerde beklenenden zayıf performans göstermeleri Cumhuriyetçiler'i Temsilciler Meclisi'nde 212'ye karşı 222 koltukla az farkla çoğunluk konumuna getirdi.2019'dan bu yana Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler'e liderlik eden McCarthy, muhafazakarlar tarafından yumuşak olmakla ve Demokrat Başkan Joe Biden ve meclisteki diğer Demokratlar karşısında uzlaşmaya çok açık olmakla eleştirilmişti.Özellikle son 2 günde McCarthy’nin gereken oy sayısına ulaşması, ulaşamazsa da adaylıktan çekilmesi konusunda baskı artmıştı.Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmeden komisyonlar ve meclis çalışmalarını sürdüremiyor.Yeni dönemde göreve başlayacak olan Temsilciler Meclisi Dışişleri, Silahlı Hizmetler ve İstihbarat Komisyonları’nın Cumhuriyetçi başkanları ulusal güvenliğin risk altında olduğu uyarısında bulunmuştu.