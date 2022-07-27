McDonald’s İngiltere'de 14 yıl sonra çizburgere zam yaptı

ABD merkezli fast food devi McDonald's, Birleşik Krallık'ta çizburgerlerin fiyatlarını yüzde 20 artırarak 1,19 sterlin yaptı. 14 yıldır ilk kez zamlanan çizburgerler artık yeni fiyatlarından satılacak.







The Guardian'ın haberine göre restoran zinciri, söz konusu hamlenin gerekçesi olarak artan maliyetleri gösterdi ve ufukta başka büyük fiyat artışlar olacağının da sinyalini verdi.





‘ZOR SEÇİMLER YAPMAK ZORUNDA KALDIK'

McDonald's İngiltere ve İrlanda'nın CEO'su Alistair Macrow, yiyecekleri uygun fiyatlardan satmaya kararlı olduklarını ancak maliyet baskısı nedeniyle zor seçimler yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.





Macrow ayrıca menüde enflasyondan en çok etkilenen ürünlerin de bu yaz zamlanacağını dile getirdi ve “Herhangi bir fiyat artışının iyi bir haber olmadığının farkındayız ancak bu değişiklikleri elimizden geldiğince erteledik ve en az indirdik” ifadelerini kullandı.





İngiltere'deki McDonald's restoranlarının bir kısmı franchise sahipleri tarafından işletildiği için fiyatların ülke genelinde değişiklik göstereceği belirtildi. Söz konusu işletmeler fiyatlarını McDonald's'ın önerileri doğrultusunda belirliyor.





ENFLASYON ORANININ ALTINDA BİR ARTIŞ

Fiyatı artan diğer ürünler arasında kahvaltı ürünleri, büyük kahveler, McNugget kutuları ve orta boydan büyük öğünler yer alıyor.





BBC'nin haberine göre çizburgerler enflasyon oranında artsaydı 1,41 sterline mal olacaktı.





McDonald's markası yüzden fazla ülkede 36 binden fazla restorana sahip.





Şirket geçen yılın aynı dönemine kıyasla haziran ayının sonuna kadarki üç aylık dönemde küresel satışlarda yüzde 9,7'lik artış bildirmişti.





Benzer biçimde dünyanın en büyük gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin üreticileri arasında bulunan Unilever de son bir yılda ürünlerine yüzde 11 zam yaptığını açıklamıştı.