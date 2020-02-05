Samanyolu Haber /Gündem / McDonald’s Türkiye’yi satın alan gizemli isim ortaya çıktı /05 Şubat 2020 17:47

McDonald’s Türkiye’yi satın alan gizemli isim ortaya çıktı

McDonald’s Türkiye’nin günler önce gizemli bir şekilde satılmasının perde arkasındaki ismin Suudi Arabistanlı bir prens olduğu iddia edildi. Anadolu Holding’in Suudi prens ile satış anlaşmasını "gizemli" yürütmesinin sebebinin Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerindeki gerilim olduğu iddia edildi.

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Türkiye’de McDonald’s zincir gıda işletmesinin lisans sahibi konumunda bulunan Anadolu Grubu’nun 280 milyon liraya sattığı McDonald’s Türkiye’yi satın alan ismin Suudi Prensi Mishaal Bin Abdullah Al Saud olduğu iddia edildi.

Al Saud’un İrlanda’daki bir şirketle birlikte Türkiye piyasasına girdiği kaydedilirken, Arap Yarımadası’ndaki McDonald’s’ların sahibi olduğu da medyaya yansıyan bilgiler arasında.

Finansgündemi’nde yer alan habere göre, İrlanda’daki şirketin de iki hafta önce kurulduğuna işaret edildi. McDonald’s Türkiye’nin işletme haklarının bu şirket aracılığıyla bahse konu Arap prensine satıldığı ifade edildi.
 
GİZEMLİ SATIŞIN SEBEBİ TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN GERİLİMİ”

Anadolu Holding’in Suudi prens ile satış anlaşmasını ‘gizemli’ yürütmesinin sebebinin Türkiye-S. Arabistan ilişkilerindeki gerilim olduğu iddiaları da medya kulislerine yansıdı.

Alıcının Suudi olması sebebiyle muhtemel bir kamuoyu tepkisinin önüne geçmek ve satışla ilgili onay sürecinde bir sıkıntının yaşanmaması için böylesi bir "gizem örtüsü" ile hareket edildiği de yorumlar arasında.

Eski Kral Abdullah’ın oğlu olan Al Saud’un, 2017 yılında Veliaht Prens Selman’ın dünyanın tüm gözlerini Riyad’a çeviren operasyonunda gözaltına alınıp mali uzlaşmanın akabinde serbest bırakılan isimlerden biri olduğu belirtiliyor. 
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