Samanyolu Haber /Gündem / "McDonald's hamburgeri 24 yıl boyunca bozulmadı" iddiası /07 Kasım 2019 22:32

"McDonald's hamburgeri 24 yıl boyunca bozulmadı" iddiası

Sık sık tartışma konusu olan fast food yemeklerinin sağlıklı olup olmadığıyla ilgili yine çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

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Avustralya'da yaşayan iki kişi, 1995 yılında McDonald's'dan satın aldıkları hamburgerin 24 yıl boyunca bozulmadan kaldığını iddia etti.

Euronews'in aktardığına göre, iddiaya göre Casey Dean ve Eduards Nits adındaki iki arkadaş, gençlik dönemlerinde satın aldıkları bu hamburgeri 1995 yılından bu yana yemedi ve koruma altına aldı. İkili birçok defa Avustralya'da yerel basında haber oldu. Ancak İzlanda'da 10 yıllık bir McDonald's Cheeseburger'inin camdan koruma ile müzede sergilendiğini gösteren videonun dolaşıma girmesiyle, iki arkadaş ilgi odağı oldu.

"Her şey bir şakayla başladı"

"Ahbap" adını verdikleri 24 yıllık hamburgerlerinin en eski McDonald's burgeri olduğu iddiasından vazgeçmeyen Casey Dean, hamburgerin ambalajının mumlu kağıt ve mukavva halkadan olmasının, 90'lı yıllarda satın alındığının kanıtı olduğunu savundu.

Dean, yaşananları "Gençken bir kamyon dolusu yemek siparişi verdik ve bize çok fazla geldi. Bu durum, 'Bunu sonsuza kadar sakladığımızı hayal et' diyerek şaka yaptığımız bir olaylar zinciri başlattı ve şimdi buradayız" şeklinde açıkladı.

İki arkadaş, hamburgeri ahşap ve kartondan yapılmış bir kutuda tutarak bozulmamasını sağladıklarını söyledi.

Hamburgerin bu kadar uzun süre bozulmamasının nedeni sorulan McDonald's sözcüsü ise, McDonald's ürünlerinin içinde gizli maddeler olmadığını, bu durumun sadece düşük nem ve yüzsek tuz içeriğinden kaynaklandığını söyledi.
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