McDonald's Türkiye el değiştirdi

AG Anadolu Grubu Holding bağlı ortaklığı olan Anadolu Restoran’ın yüzde 100’ünü sattı. Anadolu Restoran, McDonald’s’ın Türkiye’deki işletmecisi konumundaydı.







AG Anadolu Grubu Holding 280 milyon liralık satışa imza attı. Türkiye’de McDonald’s zincir gıda işletmesinin lisans sahibi konumunda bulunan Anadolu Restoran’ın tamamı Birlesik Holding Limited şirketine devredilecek. Her iki taraf fiyatı pazarlık ederek belirledi ve satış tutarı peşin olarak tahsil edilecek.





AG Anadolu Grubu Holding, satıştan elde edilen gelirin yüzde 75’ini özkaynak hesaplarında tutarak vergi istisnasından faydalanacağını da KAP açıklamasında belirtti. Hisse devri resmi makamlardan alınacak izin sonrasında gerçekleştirilecek.





Şirketten KAP’a yapılan açıklama şöyle:





"06.05.2019 tarihli özel durum açıklamamızda konu edildiği üzere, bağlı ortaklarımızdan Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti. ('McDonald's', 'Anadolu Restoran') ile ilgili olarak stratejik alternatifleri araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde üçüncü kişiler ile görüşmeler yapmak üzere bir yatırım bankası veya aracı kurumun yetkilendirilmesine karar verildiği bildirilmişti. Bu kapsamda mevcut durum itibariyle görüşmeler tamamlanmış olup, Anadolu Restoran sermayesinin % 100'ünü temsil eden hisselerini Birlesik Holding Limited şirketine satışının yapılması için hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse devri, resmi makam ve kurumlardan izinlerin alınması sonrasında tamamlanacak olup, 2020 yılı ilk çeyreği içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Söz konusu hisse devir sözleşmesine göre, Anadolu Restoran'ın hisse değeri 280.739.431 TL olarak belirlenmiştir. Rekabet Kurumu onayı sonrasında hisse devri yapılacak olup, kamuoyu ile paylaşılacaktır."