McDonald's Türkiye Katarlılara satıldı

Türkiye'de son dönemde Kanal İstanbul projesindeki araziler gibi bazı alanlar ve şirket devirlerinde gündeme gelen Katar merkezli satışlara bir yenisinin daha eklendiği aktarıldı.





Son dönemde daha sık gündeme gelen Katar sermayesinin bu kez McDonald's Türkiye için devreye girdiği belirtildi.





KAP'A BİLDİRİLDİ







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Tuncay Özilhan’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı AG Anadolu Grubu Holding A.Ş, bünyesindeki McDonald's Türkiye'yi Katarlı Boheme Investment GmbH şirketine sattı. Tuncay Özilhan’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı AG Anadolu Grubu Holding A.Ş, bünyesindeki McDonald's Türkiye'yi Katarlı Boheme Investment GmbH şirketine sattı.

Merkezi Viyana'da bulunan Boheme Investment isimli şirketin sahibinin Kamal Saleh Al Mana olduğu belirtildi.Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "Boheme Investment GmbH, Viyana/Avusturya'da kurulu bir şirket olup Katarlı bir yatırımcı olan Kamal Saleh Al Mana'nın iştirakidir. Kamal Saleh Al Mana'nın, Katar'daki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yürütmekte olan şirkette ortaklığı bulunmaktadır" denildi.