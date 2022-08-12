McDonald's Ukrayna'daki restoranlarını yeniden açacak

McDonald's tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, önümüzdeki birkaç ay içinde ülkedeki restoranlarını yeniden açılmasının planladığı aktarıldı.







Rusya’nın saldırıları sonrası geçtiğimiz mart ayında Ukrayna ve Rusya’daki tüm restoranlarını kapatma kararı alan McDonald’s, Ukrayna'daki restoranlarını yeniden açmaya başlayacak. McDonald's tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Batılı birçok işletmenin Ukrayna’da yeniden faaliyete geçtiklerine dikkat çekildi. Önümüzdeki birkaç ay içinde Ukrayna'daki restoranlarını yeniden açılmasının planladığı aktarılan açıklamada, “Ukraynalı yetkililer, tedarikçiler ve güvenlik uzmanlarıyla kapsamlı istişare ve görüşmelerin ardından ve çalışanlarımızın işe dönme talebi dikkate alınarak yeniden açılma kararı alındı” denildi.





