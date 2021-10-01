MEB 3. sınıf kitabında skandal soru

Gizem Yayıncılık tarafından hazırlanan 3. sınıf Türkçe ders kitabında 15 Temmuz'un ardından ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Bayramı ile ilgili temalar ve etkinlikler yer alıyor. Okuma metinlerinin etkinlik bölümünde öğrencilere velilere şu soruların sorulması istendi:







"15 Temmuz gecesi neredeydiniz?, O gece ülkemize ne yapılmak istendi?, Yaşanan olayları öğrenince neler hissettiniz?"





Birgün'den Abidin Yağmur'un haberine göre, kitabın 51. sayfasında, 15 Temmuz temalı Derya Öney tarafından yazılan “Bayrağıma Sesleniş” adlı metin yer aldı. Metinde şu ifadelere yer verildi:





“Öyle ya! haklıydı bayrağım. Biz birlikte var olmuşuz şimdiye kadar. Vatan, bayraksız; bayrak, vatansız olamaz asla! Tıpkı 15 Temmuz’daki gibi biz bir bütün olarak var oldukça ve halkımız el ele verip canla başla çalışmaya devam ettikçe daha güzel günler göreceğiz.”





Kitabın bir sonraki sayfasında çocuklardan metinle ilgili bir etkinlik yapmaları isteniyor ve “Türk halkı 15 Temmuz’da ne yapmış?” sorusu yöneltildi. Kitaptaki 15 Temmuz etkinliğinde çocuklardan ailelerinin 15 Temmuz’la ilgili görüşlerini sorması istendi. Kitabın ilgili bölümünde, “Aile büyüklerimizden birini belirleyelim. Ona aşağıdaki soruları sorarak röportaj yapalım. Edindiğimiz bilgileri defterimize yazalım” şeklinde bir yönlendirme yapılıktan sonra çocuklardan şu soruları ailelerine sormaları isteniyor:





“15 Temmuz gecesi neredeydiniz? O gece ülkemize ne yapılmak istendi? Bu olaylardan nasıl haberdar oldunuz? Yaşanan olayı öğrenince ne hissettiniz? Halkımız o gece nasıl bir kahramanlık gösterdi?





Müfredatta çocukların aileleriyle yapacakları etkinlikler vardır. Mesela çevre bilinci oluşturmak için çocuğun ailesiyle çevre temizliği hakkında röportaj yapması istenebilir. Hayvan sevgisi kazandırmak için çocuktan ailesiyle sokak hayvanları için neler yapılabileceğini konuşması istenebilir. Bu tür etkinlikler çocuğun çevreye duyarlılığı açısından yapılır. Bu tür etkinlikler normaldir. Ama bu kitapta çocuklardan istenen etkinlik çok farklı. O yaştaki çocuklardan, yakın dönemde yaşanmış siyasi bir olayla ilgili aile etkinliği yapılmasını istemek, ailenin ne düşündüğünü ne hissettiğini, o gece nerede olduğunu sormasını istemek doğru değil.





İlkokul 3. Sınıf Türkçe ders kitabına böyle bir etkinliğin ve böyle soruların konulması, çocukların bilinçaltına böyle bir günün olduğunun kazınması amacını taşıdığını düşünüyorum. Yakın tarihte meydana gelmiş, hâlâ siyasetin tartışma konusu olan bu olayın bu seviyedeki bir sınıfın ders kitabında olmasını bir eğitimci olarak doğru bulmuyorum."