MEB acil önlem almazsa 500 bin öğrenci açıkta kalacak

2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek yaklaşık bir milyon 700 bin 8. sınıf öğrencisi, şimdiden, istediği liseye yerleşemeyeceği korkusu yaşıyor.





Sınava girecek öğrenci sayısı 500 bin artacak. Yani en az 500 bin öğrenci özel öğretime mecbur bırakılma veya örgün eğitim dışına çıkarılma ve yine yüz binlerce öğrenci istemediği okul türüne yerleştirilme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.





Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “MEB öğrencilerin talepleri doğrultusunda bu yıl içersinde okul yapım, tercih edilmeyen okul türlerinin dönüştürülmesi, akademik lise kontenjan artırımı vb. önlemeleri almazsa 4+4+4 sisteminin en ağır sonuçlarını 2020-2021 öğretim yılı içersinde yaşayacağız. MEB, bir an önce çalışmalarını, planlamalarını yapmak ve kamuoyu ile paylaşmak zorundadır” dedi.





SINIFLAR KALABALIK

2019 LGS verilerine göre, okulların yüzde 56’sını imam hatipler ve meslek liseleri oluşturuyor. 2019’da sınavla öğrenci alacak okul sayısı 1526, bu okulların kontenjanı ise 139 bin 120 idi. 1526 okulun 855’i Anadolu imam hatip ve meslek liselerinden oluştu. 2019 LGS sonuçlarına göre öğrencilerin Anadolu lisesi taleplerini karşılamakta zorlanan MEB, çareyi tam gün eğitim yapan Anadolu liselerinde yeniden ikili öğretime geçmekte buldu. Kimi Anadolu liselerinde sınıf mevcudu 70’e dayandı.





Milli Eğitim Bakanlığı’nın “veli ve öğrenciye rağmen okullaşma politikası” izlemeye devam ettiğine dikkat çeken Aydoğan, şunları söyledi:





“MEB imam hatip ve meslek liseleri merkezli olarak şekillendirdiği ortaöğretim okullaşma politikası ile yıllardır öğrencilerin çoğunluğunu bu okullara yönlendirmeyi hedeflemiş ancak sonuç tam tersi olmuştur. 2019 Liseye Geçiş Sınavı sonucunda birçok ilde akademik liselerin kontenjanı tamamen dolmuşken (fen lisesi, Anadolu lisesi, sosyal bilimler lisesi, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi) Anadolu liseleri kapasitesinin iki katı öğrenci kabul ederken, imam hatip liseleri ve meslek liselerinin kontenjanları bu yıl da büyük ölçüde boş kalmıştır





Geçen öğretim yılı başında ortaöğretime geçişte yerel yerleştirmede en çok tercih edilen okul türü olan Anadolu liselerindeki öğrenci sayısı, imam hatip liselerini tercih etmek zorunda bırakılan öğrencilerin üç katı olmasına rağmen, imam hatip lisesi ve meslek lisesi sayılarının ısrarla artırılmak istenmesi dikkat çekicidir. MEB, okul türleri arasında resmen ayrımcılık yapmakta ve ortaöğretim sistemini imam hatipler ve meslek liseleri merkezli olarak yeniden yapılandırmaya çalışmaktadır.”





1. TERCİH ANADOLU

Tüm illerde öğrencilerin birinci tercihlerinin akademik liseler olduğunu belirten Eğitim Sen Genel Başkanı, “Özel lise sayısı son 7 yılda yüzde 340, özel liseye giden öğrenci sayısı ise yüzde 400 artmıştır. Yanlış okullaşma politikası nedeniyle öğrencilerimiz ya özel öğretime mecbur bırakılmakta ya da örgün eğitim dışına çıkmaktadır. 1 milyon 400 bin öğrencimizin örgün eğitim dışına çıktığı, yüz binlerce öğrencimizin talep doğrultusunda akademik lise yapılmadığı için istemediği okul türlerine mecbur bırakıldığı bir gerçekliği yaşıyoruz” diye konuştu.