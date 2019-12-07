Samanyolu Haber /Eğitim / MEB, aylardır krizde olan Doğa Koleji'ne yeni el attı /07 Aralık 2019 17:06

MEB, aylardır krizde olan Doğa Koleji'ne yeni el attı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Doğa Koleji'nde yaşanan maaş krizi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Doğa Koleji’nde yaşanan mali sıkıntılar için soruşturma başlattığını açıkladı. Bakanlık eğitimin olası bir durumda aksamaması için konuyu takip ettiğini vurguladı.

Ne olmuştu?

Doğa Kolej’inde maaşlarını alamayan öğretmenlerin ders boykotu devam ederken, yönetimden açıklama talep eden veliler önceki gün İstanbul Ataşehir’deki genel müdürlük binasında toplandı. Yönetimden yanıt alamayan veliler girişteki turnikeleri aşarak genel müdürlük binasına girdi.

Ekim ayından bu yana maaş ödemelerinde sorun olduğunu, ancak bunun öğrencilerin eğitimine yansımasını istemediklerini belirten öğretmenler, “Sesimizi duyurmak ve biriken alacaklarımızın ödenmesini istiyoruz” talebinde bulunmuştu.
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