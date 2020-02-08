MEB görevlerini Bilal Erdoğan'ın vakfına devretti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Danıştay'ın, 'kamusal eğitim devletin görevidir, devredilemez' kararına rağmen, görevlerini, Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu TÜGVA'ya devretmeye devam ediyor.







MEB ile TÜGVA arasında imzalanan protokole göre, vakıf özel ve resmi tüm temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında faaliyet gerçekleştirebilecek. Daha önce vakfın faaliyet alanı imam hatip okullarıyla sınırlıydı.





MEB ve TÜGVA arasında imzalanan yeni bir protokole göre, okullarda değerler eğitimi ve sosyal etkinlikler düzenlemesi için kapılar ardına kadar açılan vakıf, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün de onayını aldı.





TÜGVA, MEB’e bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü imzaladığı protokolü beş yıl daha uzattı. Buna göre, Türkiye geneli ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5, 6, 7 ve 8'inci sınıftaki öğrencileri kapsayan “TÜGVA Kitap Kurdu” yarışmasının düzenleneceği talimatı il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.





BirGün Gazetesi'nin haberine göre, Danıştay bir süre önce Hizmet Vakfı ile imzalanan benzer bir protokolü iptal ederek, 'kamusal eğitim devletin görevidir, devredilemez' hükmüne varmıştı.



