Samanyolu Haber /Gündem / MEB, iflasını raporlaştırdı /04 Mart 2021 16:28

MEB, iflasını raporlaştırdı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) faaliyet raporu, eğitimin halini ortaya koydu. Raporda açık liselerdeki öğrenci sayısının arttığı, ücretli öğretmenliğin problem oluşturduğu ve okul terkinin önlenemediği açıklandı.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nu yayımladı. Raporda dikkat çeken tespitlere yer verilirken açık liselerdeki öğrenci sayısının dramatik şekilde arttığı, ücretli öğretmen uygulamasının problem oluşturduğu ve okul terkinin önüne geçilmesine ilişkin önleme mekanizması olmadığı itiraf edildi.

Birgün'ün haberine göre ücretli öğretmen uygulamasının kendisinin dahi “Zayıflık” olarak değerlendirildiği raporda, dikkat çeken bazı değerlendirmeler şöyle:

¦ Ortaöğretimde merkezi sınavla öğrenci alan okullarda kontenjanların öğrenci ve veli talepleri ile uyumsuzluğu…

¦ Zorunlu eğitimden ayrılmaların önlenmesine ilişkin etkili bir izleme ve önleme mekanizmasının olmaması…

¦ Eğitim ve öğretim analizi sonucu bölgesel farklılıkların bulunması…

¦ Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımın düşük olması…

¦ Seçmeli derslerin öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinden çok öğretmen durumuna göre belirlenmesi…

¦ Açık liselerdeki zorunlu eğitim çağındaki öğrenci sayısının artması…

¦ Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen grupları arasındaki özlük farkları…

¦ Ölçme ve değerlendirme sisteminin yetersiz olması…

YÜZDE 25’İ EBA’YA ULAŞAMADI

Faaliyet raporunda yer alan bilgiler, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin yüzde 25’inin EBA’ya ulaşamadığını da ortaya koydu. Toplam öğrenci sayısının 18 milyon 241 bin 881 olduğu ülkede, EBA’ya ulaşan öğrenci sayısının 13 milyon 667 bin 432 olduğu bildirildi.

DENETİMLER YETERSİZ

Raporda, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca denetimi yapılan okul ve eğitim kurumu sayısı da paylaşıldı. Türkiye genelindeki toplam 68 bin okula karşın maarif müfettişlerince rehberlik ve denetim çalışması yapılan okul sayısı bin 166 olarak ifade edildi.

2020 yılında Devlet Yatırım Programı Etüt Projeleri kapsamında yürütülen 37 proje de faaliyet raporunda sıralandı. Projeler için 2020 yılında toplam 658,9 milyon TL ödeme yapıldığı belirtilirken FATİH Projesi için yapılan ödeme 200 milyon TL olarak rapora yansıdı. Eğitim yatırımlarında afet riskinin azaltılması için 275 milyon TL, imam hatip öğrencilerinin akademik başarısının artırılması için de 2 milyon TL ödeme yapıldı.

MAARİF VAKFI'NA 684 MİLYON TL

MEB bütçesinden yardım yapılan kurum ve kuruluşlar ile yardım tutarları da raporda yer aldı. Eğitim bütçesinden bugüne kadar 2 milyar TL’nin üzerinde para aktarılan Maarif Vakfı’nın 2020 yılında yine eğitim bütçesinden 684 milyon TL aldığı öğrenildi. MEB’in yardım yaptığı diğer kuruluşlar ise 46 milyon TL ile Ahmet Yesevi Üniversitesi, 109 milyon TL ile de Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi oldu.

Rapora göre, eğitim bütçesinin önemli bir bölümü mesleki ve dini eğitim harcamaları için kullanıldı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün bir yıllık toplam harcaması 25 milyar TL’ye ulaştı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, 2020 yılı için ayrılan başlangıç ödeneğinin yüzde 63 üzerine çıkarak 15,1 milyar TL harcadı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne 9,1 milyar TL'lik ödeneği yetmedi, bir yıllık harcaması 9,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Anadolu ve fen liselerini çatısı altında toplayan Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ise 13 milyar TL harcama ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün harcamalarının gerisinde kaldı.
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