MEB itiraf etti: Zengin ve yoksul öğrenciler arasında uçurum var

Her yıl bütçenin en büyük dilimlerinden birini alan Milli Eğitim Bakanlığı’nda mali problemler yaşandığı ortaya çıktı. Bakanlık problemleri aşabilmek için Dünya Bankası’ndan kredi istedi. Finansman desteği için “Türkiye Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi” adıyla hazırlanan dosyada, eğitimin yaşadığı sıkıntılar bizzat Milli Eğitim Bakanlığı tarafında gözler önüne serildi. Bakanlık dosyada “Türkiye’de mevcut durumda sosyoekonomik gruplar arasında halihazırda geniş bir öğrenme boşluğu bulunmaktadır” ifadelerine yer verdi.





MEB, DÜNYA BANKASI’NDAN PARA İSTEDİ

Birgün Gazetesi’nin ulaştığı bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) geliştirilmesi için mart ayında Dünya Bankası’na finansman başvurusunda bulundu. EBA’nın, “Acil geliştirilmesi” için yapılan finansman başvurusu uzaktan eğitimde ciddi problemler olduğunu ortaya koydu. Talep edilen kredinin, “Türkiye Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim” isimli projede kullanılacağı bildirildi.





1 MİLYON DOLARA ACİL İHTİYAÇ VAR

Bakanlık, proje için “Paydaş Katılım Planı” ile “Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı” isimli iki farklı belge yayımladı. Belgelerde, pandemide eğitimin dijital platformlara taşınması nedeniyle ortaya çıkan, “Devasa sayıdaki eş zamanlı kullanıcı sayısını” kaldırabilmesi için EBA’nın acil geliştirmelere ihtiyaç duyduğu belirtildi. Bu kapsamda Dünya Bankası finansmanı ile yapılacak projenin bütçesi 1 milyon dolar olarak belirlendi. Eğitim yılı başında alt yapı yetersizliği sebebiyle EBA sistemi çökmüş, bakan Ziya Selçuk ise “siber saldırı değil, bizim çocuklarmış” diyerek problemin öğrencilerin sisteme giriş yapmasından kaynaklandığını itiraf etmişti.





Ekim ayında tamamlanan dosyada, Türkiye’deki eğitim sistemine ilişkin itiraf niteliğinde ifadelere yer verildiği öğrenildi. Zengin ve yoksul öğrenci arasında uçurum olduğunu ifade eden bakanlık proje dosyasın “Projeden geriye dönük finansman talep edilecektir. Özellikle yoksul haneler başta olmak üzere dijital uçurumu kapatmak için EBA online eğitim platformuna erişim, televizyon ve cep telefonları üzerinden iletilen dersler, materyaller ve mesajlarla desteklenecektir” ifadeleri kullanıldı.



