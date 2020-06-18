MEB karne ve diplomaları elektronik olarak dağıtacak

Ayrıca, MEB, lise kademesindeki öğrencilerin diplomalarını ve talep etmeleri halinde 'takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı' belgelerini belirlenen tarihlerde okullarından alabileceğini bildirdi.





Milli Eğitim Bakanlığı, karne ve diplomalarla ilgili açıklama yaptı.Duyuruda ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrencilerin karne ve takdir-teşekkür belgelerine e-okul üzerinden ulaşabileceği belirtildi.





Lise kademesindeki öğrencilerin ise diplomalarını ve talep etmeleri halinde takdir-teşekkür, onur ve üstün başarı belgelerini belirlerlenen tarihlerde okullarından alabileceği duyuruldu.