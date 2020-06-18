Samanyolu Haber /Gündem / MEB karne ve diplomaları elektronik olarak dağıtacak /18 Haziran 2020 20:10

MEB karne ve diplomaları elektronik olarak dağıtacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB); ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki tüm öğrencilerin karnelerine, takdir ve teşekkür belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabileceğini duyurdu.

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 Ayrıca, MEB, lise kademesindeki öğrencilerin diplomalarını ve talep etmeleri halinde 'takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı' belgelerini belirlenen tarihlerde okullarından alabileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, karne ve diplomalarla ilgili açıklama yaptı.Duyuruda ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrencilerin karne ve takdir-teşekkür belgelerine e-okul üzerinden ulaşabileceği belirtildi.

Lise kademesindeki öğrencilerin ise diplomalarını ve talep etmeleri halinde takdir-teşekkür, onur ve üstün başarı belgelerini belirlerlenen tarihlerde okullarından alabileceği duyuruldu.
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