Samanyolu Haber /Gündem / MEB, merak edilen soruyu cevapladı: Yaz tatili kısaltılacak mı? /07 Ağustos 2024 11:57

MEB, merak edilen soruyu cevapladı: Yaz tatili kısaltılacak mı?

MEB, yaz tatili süresinin 20 gün kısaltılacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. MEB kaynakları haberin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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MEB'in yaz tatili süresini 20 gün kısaltmayı planladığı iddia edildi. İddiayla ilgili MEB kaynaklarından açıklama geldi.

MEB kaynakları yaptığı açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde haberler dolaşıyor. Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

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Sömestr tatili: 20 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025

2. Dönem ara tatil: 31 Mart 2025 – 4 Nisan 2025

Yaz tatili başlangıcı: 9 Eylül 2024

Yaz tatili bitişi: 20 Haziran 2025
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