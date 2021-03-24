MEB o kitabı kaldırmak zorunda kaldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bölge illerindeki ilkokullarda okutulmak üzere, şehir tanıtım kitapları hazırlandı. 214 sayfalık "Şehrimiz Diyarbakır" adlı tanıtım kitabında, “Diyarbakır Ağzı ve Özellikleri” adlı konu başlığında, kentte konuşulan dilin Azerbaycan Bakü Türkçesine benzer olduğu yazıldı. Kenttin Azerbaycan Türkçesiyle olan ortak şive bağını sürdürdüğü kaydedildi.







Tanıtım kitabı, gelen tepkiler üzerine yayından kaldırıldı. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, söz konusu kitabın, Diyarbakır'ı çok iyi tanıyan "yazarlarca" yazıldığını iddia etti.





Kitaptaki “Diyarbakır Ağzı ve Özellikleri” adlı konu başlığında şu ifadelere yer verilmişti: "Şehir merkezinde Türkçe ve yerel diller bir arada kullanılır. Dede Korkut Kitabı’nda adı Hamid olarak geçen Diyarbakır, dilin özellikleri bakımından bugün İstanbul’dan ziyade Bakü Türkçesine yakındır. Azerbaycan ve Doğu Anadolu sahasında konuşulan Türkçe, 11. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar Batı Türkçesinin Doğu Oğuz kolu içinde yer alır. Doğu Anadolu ağızları içinde yer alan Diyarbakır ağzı, 16. yüzyıldan sonraki süreçte her ne kadar Batı Türkçesinin Batı Oğuz kolu içerisinde yer alsa da ses ve şekil bilgisi açısından Azerbaycan Türkçesiyle olan ortak şive bağını sürdürmüştür. Öyle ki bugün Azerbaycan Türkçesinin karakteristik özelliklerini taşıyan birçok ses ve şekil bilgisine Diyarbakır ağzı rastlamak mümkündür."





KİTAP YAYINDAN KALDIRILDI, DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA





Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, açıklama yaptı. Açıklamada, kitapçıkta yer alan “Diyarbakır Ağzı ve Özellikleri” adlı konu başlığında, kentte konuşulan dilin Azerbaycan Bakü Türkçesine benzer olduğu ifadesine hiç değinilmedi. Kitapta yer alan “Şehrin Riskleri” adlı bölümde, cinsel istismar vakalarının karşılaşılabilecek riskler arasında olduğu ifadesine ilişkin ise genel bir tanımlama yapıldığı ileri sürüldü.





Yine söz konusu kitabın, Diyarbakır'ı çok iyi tanıyan "yazarlarca" yazıldığı iddia edilerek, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra yayına hazır hale getirileceği belirtildi.





Öte yandan, kitabın yeniden gözden geçirilmesi için MEB’e rapor gönderildi.



