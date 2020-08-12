Samanyolu Haber /Gündem / MEB, okulların açılış tarihini açıkladı /12 Ağustos 2020 21:06

MEB, okulların açılış tarihini açıkladı

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlayacağını duyurdu.

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Bakan Selçuk’un açıklamaları şu şekilde:

Biz eğitimciler sınıfımızdaki her bir öğrenicinin gözünün içine bakar derse öğle başlarız. Bunun böyle devam etmesi için herkesi sorumlu olmaya devam ederek okulları birlikte acaçağız dedik.

Hazırlıklarımızı ve standartlarımızı tamamladık. Uzun süreden beri Sağlık Bakanlığımız ve 2021 eğitim öğretim yılını nasıl başlayacağımızla ilgili karalarımızı olgunlaştırdık. Bilim Kurulumuzun tavsiye kararları neticesinde aşamalı, kademeli eğitim öğretim yılına başlıyoruz. 

31 Ağustos'ta uzaktan eğitim başlayacak. Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de geçilecek. İsteyen özel okullar 17 Ağustos'tan itibaren uzaktan eğitime başlayacabilecek.

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz velilerimiz için de hazırlanan bu kılavuzlarımızın takibi öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz tarafından takip edilecek.

21 Eylül'den itibaren eğitimin başlaması konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi oldu. Hangi yaşların başlaması konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi olacak. Sınava giren öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği ve onların çalışmalarına destek olmak için planlamalar yapıyor.

(Kovid-19 tedbirleriyle başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı) Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız.

Klavuz çerçevesinde velilerimiz ve öğretmenlerimiz için bir takım rehberler hazırladık ve bunların ne şekilde uygulanacağı konusunda ayrıntısını devam ettireceğiz. Tenefüslerde ve neyi ne yapacakları bu kılavuzlarda yer alıyor.

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz velilerimiz için de hazırlanan bu klavuzlarımızın takibi öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz tarafından takip edilecek.

Okulların hijyenini sağlamak için personel alımları da devam ediyor. Okullarımızla ilgili ihtiyaç kalemleri tek tek çıkarılmıştır. Nelere ihtiyaç olunduğu somut olarak ortaya konulmuş ve takibi de devam ediyor.

21 Eylül'den itibaren eğitimin başlaması konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi oldu. Hangi yaşların başlaması konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi olacak. Sınava giren öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği ve onların çalışmalarına destek olmak için planlamalar yapıyor.

Biz aşamalı ve seyreltilmiş derken belli sınıf düzeylerinin açılmasından derslerin ve konuların seyreltilmesini kastediyoruz. Seyretilme konusundaki açık nasıl giderilecek? Elbetteki uzaktan eğitim ve EBA ile gerçekleştirilecek.
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