Samanyolu Haber /Gündem / MEB, pandeminin faturasını öğretmenlere kesti /24 Nisan 2021 17:54

MEB, pandeminin faturasını öğretmenlere kesti

Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karara göre yüz yüze veya uzaktan eğitimde öğrenciler derse katılım sağlamazsa öğretmenlerin ek ders ücretleri ödenmeyecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Nisan 2021 tarihli kararı ile öğrencilerin uzaktan veya yüz yüze eğitime katılmamaları durumunda öğretmenlerin ders ücretlerinin kesileceğini açıkladı. Kararda, “Öğretmenlerin, öğrencilerin derse katılmamaları nedeniyle yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir” denildi.
 
BirGün’de yer alan habere göre, Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Çayan Çalık, öğretmenlerin gelirlerine el konulmak istenmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade etti.

Çalık şunları söyledi:

“Öğretmenler, eğitim ve öğretim açısından derse hazırlık çerçevesinde görevlerini yerine getirip, okula gittiyse veya uzaktan eğitimde de hazırlıklarını yaptıktan sonra öğrencinin derse katılmaması öğretmenin suçu değildir. Dolayısıyla böyle bir durumda öğretmenlerin ücretlerinin kesilmesi tamamen hukuksuzdur. Geçtiğimiz hafta açıklanan kısmı tedbir sürecinin pandemiyi geriletmeyeceği göz önündeyken, bu süreçte maddi olarak zor durumda olan emekçilerin gelirlerine bu şekilde el konulmak istenmesi kabul edilebilir bir durum değildir.”

Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Özcan Çetin ise şunları aktardı: “Eğitim emekçileri tüm risklere rağmen yüz yüze eğitimi sürdürmeye çalışıyor. Uzaktan eğitimde tüm yoksulluk ve yoksunluğun içinde öğrencilerimize yararlı olmak için gösterdiğimiz tüm çabalarımıza rağmen; öğrencilerin yüz yüze veya uzaktan eğitime katılmamaları durumunda öğretmenlerin ders ücretlerinin kesileceğini açıklanıyor. Öğrencilerin derslere katılmamasının suçlusu öğretmenlermiş gibi gösteriliyor. Bu süreçte tüm yükü çeken eğitim emekçileri adeta cezalandırılıyor. Bu kararı reddediyor ve sorumlunun öğretmenler olmadığını söylüyoruz. Salgın döneminde haklarımıza yönelik olan saldırılara karşı mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.”
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