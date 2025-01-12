Samanyolu Haber /Gündem / MEB skandalı kabul etti: Sorular sızdı, sınav iptal edildi /12 Ocak 2025 19:59

MEB skandalı kabul etti: Sorular sızdı, sınav iptal edildi

İstanbul'da liselerde bu hafta yapılan ortak sınavda soruların sızdırıldığı iddiası sonrası Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 okulda sınavların yeniden yapılmasına karar verildiği bildirildi.

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İstanbul'daki liselerde birinci dönem ikinci ortak yazılı sınavları, 6,7 ve 10.uncu sınıf öğrencileri için 6-9 Ocak tarihleri arasında yapılmıştı. Bazı öğretmenler, 10'uncu sınıflara yapılan sınav kağıtlarını okuyunca, başarı ortalamasının anormal şekilde yükseldiğini görmüş ve soruların sızdırıldığını iddia etmişti.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kent genelinde düzenlenen ortak sınavlar kapsamında 6 okulda sınav saatinden bir saat önce, soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitlerin yapıldığını belirterek, okullardaki sınavların yeniden yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

YENİ SINAV TARİHİ BELLİ OLDU
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde düzenlenen ortak sınavlarda, 6 okulumuzda, ortak sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılmıştır. Bu durum üzerine, bahse konu okullarda yapılan sınavlar iptal edilmiş ve 14 Ocak salı günü 6 okulumuzda sınavların yeniden yapılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, konuya ilişkin sorumluluğu bulunanlar hakkında detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldığı belirtilerek, sürecin hassasiyetle takip edildiği kaydedildi.
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