MEB'de gece yarısı depremi

Türkiye’de koronavirüs pandemisi döneminde eğitim ve öğretimde başarılı bir çizgi izleyemediği gerekçesiyle eleştirilere hedef olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevden istifa etti. Gece yarısı yayınlanan bir Cumhurbaşkanı kararı ile yerine yardımcısı Mahmut Özer’in atandığı duyuruldu. Milli Eğitim bakan yardımcılıklarına da Petek Aşkar, Ahmet Emre Bilgili ve Sadri Şensoy getirildi.Resmi Gazete’de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda, 2018’den bu yana Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk‘un görevinden ayrılışı "görevden af talebi" olarak ifade edildi. "Görevden affı" kabul edilen Ziya Selçuk'un yerine eski ÖSYM Başkanı ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer‘in atandığı belirtildi.Milli Eğitim Bakanlığı’na gece yarısı ataması yapılan Mahmut Özer’in özgeçmişi Milli Eğitim Bakanlığı’nın sitesinde şöyle yer aldı:5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta doğan Mahmut ÖZER, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden (1992) mezun olmuştur. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında Elektronik Mühendisi olarak görev yapmıştır. Yüksek Lisans ve Doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında tamamlamıştır. 1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2002-2010 yıları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 28 Kasım 2010-4 Ekim 2017 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olan Özer, 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul (UAK) Başkanlığı yapmıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan vekilliği ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyeliği görevlerini de yürüten Özer, 4 Ekim 2017 tarihinde ÖSYM Başkanlığı görevine atanmıştır. Halen İslam Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAİW) Başkanı olan Özer, 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmıştır.Ziya Selçuk, Twitter’dan yaptığı açıklamada "Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkâni sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey’e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza başarılar diliyorum" diye yazdı.