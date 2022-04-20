Samanyolu Haber /Gündem / MEB'den 80 öğretmen daha ihraç edildi /20 Nisan 2022 15:50

MEB'den 80 öğretmen daha ihraç edildi

Milli Eğitim Başkanlığı Teftiş Kurulu tarafından bir hafta önce hazırlanan yaklaşık 200 sayfalık raporla bugün 80 öğretmen ihraç edildi.

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15 Temmuz’dan sonra çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile binlerce öğretmenin ihraç edildiği Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) 80 öğretmenin daha görevine son verildi. MEB Teftiş Kurulu’nun 13 Nisan 2022’de hazırladığı rapora göre öğretmenlerin terör örgütlerine iltisakı, mensubiyeti ya da irtibatı olduğu iddia edildi.

BAKAN ÖZER ‘OLUR’ VERDİ
Bold'da yer alan habere göre MEB Teftiş Kurulu Başkanı İrfan Kaya’nın hazırladığı rapora Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz “Olur” verdi.

Kararda, “60 gün içerisinde idari yolu açık olmak üzere Kurul tarafından Kamu Görevinden çıkarılma kararı verilen personeli (80 kişi) gösterir liste ve 16.03.2022 tarihli Kurul Karar Tutanakları ekte sunulmuştur.” denildi.


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