MEB'den 80 öğretmen daha ihraç edildi

15 Temmuz’dan sonra çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile binlerce öğretmenin ihraç edildiği Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) 80 öğretmenin daha görevine son verildi. MEB Teftiş Kurulu’nun 13 Nisan 2022’de hazırladığı rapora göre öğretmenlerin terör örgütlerine iltisakı, mensubiyeti ya da irtibatı olduğu iddia edildi.







BAKAN ÖZER ‘OLUR’ VERDİ

Bold'da yer alan habere göre MEB Teftiş Kurulu Başkanı İrfan Kaya’nın hazırladığı rapora Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz “Olur” verdi.





Kararda, “60 gün içerisinde idari yolu açık olmak üzere Kurul tarafından Kamu Görevinden çıkarılma kararı verilen personeli (80 kişi) gösterir liste ve 16.03.2022 tarihli Kurul Karar Tutanakları ekte sunulmuştur.” denildi.







