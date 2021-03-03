MEB'den başarısızlığın itirafı: 4 öğrenciden 1'i EBA'ya ulaşamadı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2020 yılı faaliyet raporunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) televizyon ve internet platformları, tablet ve internet desteğiyle uzaktan eğitimin ‘başarıyla’ yapıldığı ileri sürüldü. Ancak verilen rakamlara göre öğrencilerin yüzde 25'nin EBA'ya ulaşamadığı anlaşıldı.







4,6 MİLYON ÖĞRENCİ EBA'YA ULAŞAMADI





MEB tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de 18 milyon 241 bin 881 öğrenci eğitim alıyor. EBA'ya ulaşan toplam öğrenci sayısı ise 13 milyon 667 bin 432'de kaldı. Yani yaklaşık 4 milyon 600 bin öğrenci EBA'ya ulaşamadı.





Bakanlığın internet sitesinde yer alan "MEB 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu"nda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunuş yazısı ile "Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler, Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi ile Öneri, Tedbir ve Beyanlar" başlıklarına yer verildi.





Selçuk, uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart 2020 tarihinden 1 Ocak 2021'e kadar EBA’da günlük 3 milyon ders yapabilme kapasitesine ulaşıldığını aktardı.





EBA internet platformuna 15 milyar tıklanma olduğunu söyleyen Selçuk, 14 binden fazla EBA Destek Noktası oluşturulduğunu hatırlattı.





“Toplam 13 milyon 667 bin 432 öğrenci ve 1 milyon 177 bin 725 öğretmen EBA platformunu aktif bir şekilde kullandı” diyen Selçuk, “Ayrıca 1 milyon 848 bin 819 öğrenci ve 252 bin 125 öğretmen, EBA Akademik Destek'i aktif bir şekilde kullandı” bilgisini verdi.