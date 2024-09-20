Samanyolu Haber /Gündem / MEB'den büyük skandal: Mülakat sonuçlarını yayınlayıp yarım saat sonra geri kaldırdılar /20 Eylül 2024 09:23

MEB'den büyük skandal: Mülakat sonuçlarını yayınlayıp yarım saat sonra geri kaldırdılar

Milli Eğitim Bakanlığı "Mülakatlarda hukuksuzluğa karşı" tedbir aldık denmesinin ardından büyük bir skandala imza attı. 20 bin öğretmen ataması öncesi mülakat sonuçlarını yayınlayan MEB, yarım saat sonra sonuçları kaldırdı.

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Öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin öğretmen ataması için mülakat sonuçlarının açıklanmasını beklerken büyük bir skandal yaşandı. MEB, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını yayınladıktan yarım saat sonra kaldırdı. Yaşanan duruma anlam vermekte zorlanan eğitim emekçileri ise MEB'e tepkilerini dile getirdi.

'KİMLERE TORPİL YAPTIĞINIZI GİZLEMEK Mİ İSTİYORSUNUZ?'
Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Neyin öğrenilmesini istemediniz? Kimlere torpil yaptığınızı, kimlerin hayatını kararttığınızı gizlemek mi istiyorsunuz?" diye sordu.

Özbay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını yayınlayıp yarım saat sonra kaldırması, bir şeylerin gizlenmesinden başka bir anlam taşımamaktadır. Neyin öğrenilmesini istemediniz? Kimlere torpil yaptığınızı, kimlerin hayatını kararttığınızı gizlemek mi istiyorsunuz? Ya da torpil yaparken birilerini mi atladınız?

PEKİ SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakan Tekin geçtiğimiz günlerde öğretmenlik mülakat sonuçları ile ilgili şunları söylemişti;

"Mülakatlarda adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı her tedbiri aldık. Mülakat notunun da yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakatla oluşmasını istedik. Mülakatları tamamladık. Danıştay’ın kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını duyuracağız."
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