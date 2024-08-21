Samanyolu Haber /Gündem / MEB'den isimleri Türkçe olmayan okullara uyarı /21 Ağustos 2024 13:50

MEB'den isimleri Türkçe olmayan okullara uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), isimleri Türkçe olmayan 6 ildeki 30 okullun isimlerinin değiştirilmesini istedi.

SHABER3.COM

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nden 6 ilin valiliğine "Türk Okulları" konulu yazı gönderildi.

Yazıda; bakanlık, 'kanuna aykırı olarak' isimleri Türkçe olmayan 6 ildeki 30 okulun isimlerinin değiştirilmesini istedi.

MEB'in gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Kurumlara, 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu'nda belirtilen Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilir. Ancak azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası okullar ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara yabancı ad verilebilir. Diğer kurumlara kıta, ülke, millet, tarih, rakam, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez. Kurumların adlarını, Türk Dil Kurumu kısaltmalar dizininde yer alan kısaltmalar hariç olmak üzere varsa kısaltmalarıyla kullanması esastır. Kurum adı kısaltma olarak kullanılacak ise kurum adı ve kısaltması kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatında yer alır..."

6 İLİN VALİLİĞİNE BİLDİRİLDİ

Bakanlık, Türkçe isim verilmediği tespit edilen kurum adlarını 6 ilin valiliğine bildirerek, "Kurum adlarının anılan maddeye aykırı olduğu anlaşılmış olup yeni kurum adı teklif edilmesi gerekmektedir" uyarısında bulundu.

'Kanuna aykırı olarak' isimleri Türkçe olmayan okul sayısının 6 ilde 30 olduğu öğrenildi.
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