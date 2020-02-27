Samanyolu Haber /Gündem / MEB'den skandal olay /27 Şubat 2020 19:09

MEB'den skandal olay

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı, İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün izniyle Sancaktepe İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği’nin İdlib'e yerdım kampanyası toplamasını Meclis'e sordu.

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İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı, İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, İstanbul Sancaktepe’de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün izniyle Sancaktepe İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği’nin (SİMMDER) İdlib’e yardım kampanyası başlatarak öğrencilerden para toplanmasını Meclis gündemine getirdi.

Çıray, Milli Eğitim Bakanı Sn Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlına verdiği soru önergesinde, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden kaymakam oluruyla okullara gönderilen ve yazıda;

"İdlib’deki ağır savaş koşulları nedeniyle zorunlu göçe maruz kalan sınırımızdaki mazlumlar için briket ve un yardım kampanyası: 1 metrekare ev 90 TL-5 kg un 10 TL” denildiğini belirterek şu soruları yöneltti: -  Bu yardım kampanyası tarafınızca onaylanmış mıdır? Kampanya detayları hakkında bilginiz var mıdır?-  Toplanan paralar kime teslim edilecektir? İlgili Derneğin ve mensuplarının DEAŞ’la ilgisi var mıdır?
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