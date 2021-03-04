Samanyolu Haber /Gündem / MEB'e göre öğrenci virüs kaparsa sorumlu ailesi /04 Mart 2021 15:35

MEB'e göre öğrenci virüs kaparsa sorumlu ailesi

Türkiye koronavirüsle mücadele ederken yüz yüze eğitimde tedbirlerin yeterli olup olmadığı tartışma konusu oldu. Öte yandan bazı okullarda velilere, çocuklarının virüse yakalanması durumunda sorumluluğun kendilerinde olduğuna yönelik belge imzalattığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) talimatıyla, iki gün önce tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde kademeli olarak yüz yüze eğitime başlandı. Düşük ve orta riskli illerde bulunan ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim gerçekleştirileceği duyuruldu. 

VELİLERE BELGE İMZALATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Okullardaki önlemlerin yeterli olup olmayacağı tartışma yaratırken, bazı okullarda velilere, çocuklarının virüse yakalanması durumunda sorumluluğun kendilerinde olduğuna yönelik belge imzalatıldığı ortaya çıktı.

Adana’nın Ceyhan ilçesindeki 5 Ocak İlkokul’unda velilere imzalatılan belgede, “Çocuğumun okulda karşılaşabileceği kaza, salgın hastalık vb. riskleri ile bu nedenelerden dolayı kendisine yapılabilecek tıbbi müdahalelerin sonuçları ve sorumluluğu tarafıma ait olup, bu sorumluluğu kabul edeceğimi taahhüt ederim” ifadelerinin yer aldığı görüldü.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MEB'e göre öğrenci virüs kaparsa sorumlu ailesi Sonraki Haber >>

Bu afişler AKP yönetimini çok rahatsız etti

Bu afişler AKP yönetimini çok rahatsız etti

Spacex SN10 yumuşak iniş yapmayı başardı ama...

Spacex SN10 yumuşak iniş yapmayı başardı ama...

Bolivya'da korkuluk faciası: 7 öğrenci hayatını kaybetti

Bolivya'da korkuluk faciası: 7 öğrenci hayatını kaybetti

AKP son kuluislerinden son bilgiler

AKP son kuluislerinden son bilgiler

12'nci kattan düşen küçük kızı kuryenin kurtarma anı

12'nci kattan düşen küçük kızı kuryenin kurtarma anı

Boeing, pilotsuz savaş uçağını başarıyla test etti

Boeing, pilotsuz savaş uçağını başarıyla test etti

AKP'li gazeteci Melik Yiğitel yayında sinir krizine girdi: Cahil sensin lan alçak!

AKP'li gazeteci Melik Yiğitel yayında sinir krizine girdi: Cahil sensin lan alçak!

İşte Bahçeli'nin ibretlik 'U dönüşleri'

İşte Bahçeli'nin ibretlik 'U dönüşleri'

Ölümden kıl payı kurtuldu

Ölümden kıl payı kurtuldu

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:04:13