MEB'e göre öğrenci virüs kaparsa sorumlu ailesi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) talimatıyla, iki gün önce tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde kademeli olarak yüz yüze eğitime başlandı. Düşük ve orta riskli illerde bulunan ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim gerçekleştirileceği duyuruldu.





VELİLERE BELGE İMZALATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Okullardaki önlemlerin yeterli olup olmayacağı tartışma yaratırken, bazı okullarda velilere, çocuklarının virüse yakalanması durumunda sorumluluğun kendilerinde olduğuna yönelik belge imzalatıldığı ortaya çıktı.





Adana’nın Ceyhan ilçesindeki 5 Ocak İlkokul’unda velilere imzalatılan belgede, “Çocuğumun okulda karşılaşabileceği kaza, salgın hastalık vb. riskleri ile bu nedenelerden dolayı kendisine yapılabilecek tıbbi müdahalelerin sonuçları ve sorumluluğu tarafıma ait olup, bu sorumluluğu kabul edeceğimi taahhüt ederim” ifadelerinin yer aldığı görüldü.







