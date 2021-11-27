Samanyolu Haber /Gündem / MEB'in dağıttığı kitaplarda Peygamber efendimize büyük saygısızlık /27 Kasım 2021 13:53

MEB'in dağıttığı kitaplarda Peygamber efendimize büyük saygısızlık

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), Suriye’nin El-Bab kentinde İlkokul 1.sınıf çocuklarına dağıttığı ‘Hz. Peygamberin Siyeri’ isimli kitapta Hz. Muhammed ve aile bireylerinin resmedilmesi üzerine kitaplar toplanıp yakıldı.

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Bakanlığın dağıttığı kitaplar toplatılıp yakıldı: Ortalığı karıştıran Hz. Muhammed detayı!

Kitabı basan İstanbul merkezli ‘İstişraf' adlı şirket, ‘Suriye halkına özür mektubu' yayınladı. Hatanın bakanlıkla ilgisi olmadığı, tasarımcı tarafından yanlış görsel ilave edildiği savunuldu.

HZ. MUHAMMED DÖNEMİ KRİZ ÇIKARDI

Sözcü’den Zekeriya Albayrak imzalı habere göre, kitapta, Hz. Muhammed'in Hz. Hatice ile evlenmesi, günümüzün damat ve gelinliği görseli ile resmedildi. Hz. Muhammed’in kızı Fatıma'yı okula göndermesi de okul servis aracıyla anlatıldı. Söz konusu kitaplar, şehir merkezindeki bir caddede yakıldı. Olayın videoları bazı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

GAZİANTEP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği, “Suriye Görev Gücü sahasında bir vakfın finansmanıyla bir yayınevi tarafından basılıp dağıtılan din bilgisi eğitim kitabının içeriğinde din eğitimi açısından kabul edilemez konular olduğu tespit edilmiştir. İlgili Yayınevi yaptığı açıklamayla içerikte bir hata ve yanlışlık olduğunu belirterek özür dilemiş olsa da Valiliğimiz tarafından bahse konu olay çok yönlü olarak soruşturulmaktadır” açıklamasında bulundu.
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