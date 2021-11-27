MEB'in dağıttığı kitaplarda Peygamber efendimize büyük saygısızlık





Kitabı basan İstanbul merkezli ‘İstişraf' adlı şirket, ‘Suriye halkına özür mektubu' yayınladı. Hatanın bakanlıkla ilgisi olmadığı, tasarımcı tarafından yanlış görsel ilave edildiği savunuldu.

HZ. MUHAMMED DÖNEMİ KRİZ ÇIKARDI





GAZİANTEP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA





Bakanlığın dağıttığı kitaplar toplatılıp yakıldı: Ortalığı karıştıran Hz. Muhammed detayı!Sözcü’den Zekeriya Albayrak imzalı habere göre, kitapta, Hz. Muhammed'in Hz. Hatice ile evlenmesi, günümüzün damat ve gelinliği görseli ile resmedildi. Hz. Muhammed’in kızı Fatıma'yı okula göndermesi de okul servis aracıyla anlatıldı. Söz konusu kitaplar, şehir merkezindeki bir caddede yakıldı. Olayın videoları bazı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.Gaziantep Valiliği, “Suriye Görev Gücü sahasında bir vakfın finansmanıyla bir yayınevi tarafından basılıp dağıtılan din bilgisi eğitim kitabının içeriğinde din eğitimi açısından kabul edilemez konular olduğu tespit edilmiştir. İlgili Yayınevi yaptığı açıklamayla içerikte bir hata ve yanlışlık olduğunu belirterek özür dilemiş olsa da Valiliğimiz tarafından bahse konu olay çok yönlü olarak soruşturulmaktadır” açıklamasında bulundu.