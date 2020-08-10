Samanyolu Haber /Dünya / "Mecbur değilseniz Türkiye'ye gitmeyin" /10 Ağustos 2020 14:32

"Mecbur değilseniz Türkiye'ye gitmeyin"

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Türkiye'ye seyahat uyarısını 3'üncü seviyeye çıkardı.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Türkiye'ye seyahat uyarısını yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 3'üncü seviyeye çıkararak vatandaşlarına mecburi olmadıkça Türkiye'ye gitmemelerini tavsiye etti.

Uyarıda ülkede Covid-19 riskinin yüksek olduğu ve mecburi olmadıkça vatandaşların Türkiye'ye gitmemesi istendi.

CDC, başka sağlık sorunları olan kişiler gibi risk grubunda bulunanların Türkiye'ye gitmekten her halükârda kaçınması gerektiğini ifade etti.

VİRÜS BULAŞANLARIN TEDAVİ MASRAFLARI KARŞILANMAYABİLİR

Uyarıda, Türkiye'de hastalanan seyahatçiler için kaynakların sınırlı olabileceği belirtildi. Zorunlu ziyaret gerekçeleri olarak insani yardım çalışmaları, sağlık gerekçeleri ve aile acil durumları gösterildi.

T24'ün haberine göre Türkiye'ye gelen seyahatçilerin de maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak gibi Koronavirüs'e karşı alınan temel tedbirlere uyması istendi.

ABD'de 5 milyonda fazla Covid-19 vak'ası bulunuyor. Virüs sebebiyle 165 bin kişi hayatını kaybetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Mecbur değilseniz Türkiye'ye gitmeyin" Sonraki Haber >>

Bir Yudum Huzur (2)

Bir Yudum Huzur (2)

ABD'de sokak ortasında soygun

ABD'de sokak ortasında soygun

Polonya Bisiklet Turu’nda feci kaza!

Polonya Bisiklet Turu’nda feci kaza!

Eksi bilmem nelerden artı bilmem nelere...

Eksi bilmem nelerden artı bilmem nelere...

Somali'de intihar saldırısı dehşeti!

Somali'de intihar saldırısı dehşeti!

AKP'ye subliminal mesaj

AKP'ye subliminal mesaj

Yolcu uçağı inişte ortadan ikiye ayrıldı!

Yolcu uçağı inişte ortadan ikiye ayrıldı!

'Bana hain diyorlar, herkese hain dediğim için ben bunu hak ettim'

'Bana hain diyorlar, herkese hain dediğim için ben bunu hak ettim'

Birkaç yılda gelinen mesafe... 'Siz bu kardeşinize hele yetkiyi verin...'

Birkaç yılda gelinen mesafe... 'Siz bu kardeşinize hele yetkiyi verin...'

Kovulunca itiraflara başladı!

Kovulunca itiraflara başladı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:39:46