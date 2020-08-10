"Mecbur değilseniz Türkiye'ye gitmeyin"

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Türkiye'ye seyahat uyarısını yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 3'üncü seviyeye çıkararak vatandaşlarına mecburi olmadıkça Türkiye'ye gitmemelerini tavsiye etti.





Uyarıda ülkede Covid-19 riskinin yüksek olduğu ve mecburi olmadıkça vatandaşların Türkiye'ye gitmemesi istendi.





CDC, başka sağlık sorunları olan kişiler gibi risk grubunda bulunanların Türkiye'ye gitmekten her halükârda kaçınması gerektiğini ifade etti.





VİRÜS BULAŞANLARIN TEDAVİ MASRAFLARI KARŞILANMAYABİLİR





Uyarıda, Türkiye'de hastalanan seyahatçiler için kaynakların sınırlı olabileceği belirtildi. Zorunlu ziyaret gerekçeleri olarak insani yardım çalışmaları, sağlık gerekçeleri ve aile acil durumları gösterildi.





T24'ün haberine göre Türkiye'ye gelen seyahatçilerin de maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak gibi Koronavirüs'e karşı alınan temel tedbirlere uyması istendi.





ABD'de 5 milyonda fazla Covid-19 vak'ası bulunuyor. Virüs sebebiyle 165 bin kişi hayatını kaybetti.