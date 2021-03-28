Samanyolu Haber /Gündem / Meclis 69 kiralık makam aracına 8 ayda 35 milyon 507 bin TL ödeyecek /28 Mart 2021 13:25

Meclis 69 kiralık makam aracına 8 ayda 35 milyon 507 bin TL ödeyecek

Meclis yönetimi, makam hizmetlerinde kullanacağı 69 lüks araç için kiralama sözleşmesi imzaladı. Meclis 8 aylık kullanım için 69 araca 35 milyon 507 bin lira ödeyecek.

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TBMM Genel Sekreterliği, 1 Mayıs 2021 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında makam hizmetlerinde kullanılacak 69 aracın sözleşmelerini imzaladı. Lüks araçlar için toplam 35 milyon 507 bin TL ödenecek.

Birgün’ün aktardığı habere göre, ihalenin hangi firmaya verildiği açıklanmazken TBMM Genel Sekreterliği tarafından kiralanan 29 araçta 1960 motor hacmi, yedi vites, otomatik klima, yokuş kalkış desteği, 475 litre bagaj kapasitesi gibi özelliklerin bulunması talep edildi. Geri kalan 40 araç için ise sıfır kilometre, 190 beygir, elektronik fren güç dağıtım sistemi, elektrikli arka cam ve manuel arka yan cam perdeleri, yol bilgisayarı, deri döşeme, 8 inç sürücü ekranı, elektronik patinaj önleme sistemi, elektronik istikrar programı, elektronik motor çekiş kontrolü gibi özellikler istendi. Araçların lastiklerinin her 40 bin kilometrede bir değiştirilmesi ve araçlara uzaktan kumandalı siren anons cihazı bağlanması da zorunlu tutuldu.
 
MAYASA 11 BİN TL YERİNE 99 BİN TL

Diğer yandan TBMM Genel Sekreterliği’nin imzaladığı bir diğer ihale sözleşmesindeyse “masa alımı” için 99 bin lira ayrıldı. Ancak söz konusu masaların maliyeti 11 bin 166 lira olarak belirlendi.

İhaleye ise yeterlilik şartını sağlayarak giren firma Babacan Grup Makina İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin veridiği 99 bin liralık teklif, başka geçerli teklif olmaması nedeniyle kabul edildi.

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