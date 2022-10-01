



Meclis'in gündemindeki tartışmalı kanun tekliflerinden birisi de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) faaliyetleri ve personeline yönelik suç teşkil eden içeriklerin katalog suçlar kapsamına alınmasını öngören düzenleme olacak. Teklifle, bu tür içerikler üretenlere üç yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Aydeniz'in dokunulmazlık dosyası Genel Kurul'da oylanacak

DW'den Eray Görgülü'nüngöre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üç aylık aranın ardından 27'nci dönem 6'ncı yasama yılı faaliyetlerine bugün başladı. Genel Kurul açılışının ardından yasama faaliyetlerine hafta içinden itibaren devam edecek olan TBMM'nin gündeminin ilk sıralarında AKP ve MHP tarafından Meclis'e sunulan tartışmalı yasa teklifleri bulunuyor.AKP'nin Meclis gündemine getirmeyi planladığı tekliflerin ilk sırasında ise "dezenformasyon yasası" olarak da bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun teklifi yer alıyor. Geçen yasama döneminde AKP ve MHP'li milletvekillerinin imzalarıyla Meclis'e sunulan kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda tartışmalar eşliğinde kabul edildikten sonra Genel Kurul'a sevk edilmişti. Kanun teklifi "Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişilere" bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor.Meclis'in gündemindeki diğer bir başlık ise Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olacak. Kanun teklifi 15 Haziran'da Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edilerek Genel Kurul'a sevk edilmişti. Teklifle kurulu alanlarda 150 bin metrekare şartı 100 bin metrekareye, boş alanlarda 200 bin metrekare şartı 150 bin metrekareye düşürülerek, yüksek teknolojili, stratejik, katma değerli, ihracat potansiyeli yüksek yatırımların da özel endüstri bölgesi imkanlarından faydalanması amaçlanıyor. Ancak, teklif bir yandan da endüstri bölgesi ilan edilen yerlerde yatırım için zorunlu tutulan "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Süreci" hükmünün yürürlükten kaldırılmasını öngörüyor.Meclis açıldığında Genel Kurul'un ele alacağı konulardan biri de DBP'li milletvekili Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik süreç olacak. 26 Temmuz'da toplanan TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, İstanbul'daki gösteride polise yumruklu saldırıda bulunan DBP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar vermişti. Aydeniz hakkındaki kararı içeren komisyon raporu da 1 Ağustos'ta TBMM Genel Kurulu'na sunulmuştu. Genel Kurul'daki oylamanın ardından Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması bekleniyor.