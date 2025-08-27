Samanyolu Haber /Gündem / Meclis aracıyla uyuşturucu ticareti yapan AKP'li vekilin oğlunun cezası belli oldu /27 Ağustos 2025 12:18

Meclis aracıyla uyuşturucu ticareti yapan AKP'li vekilin oğlunun cezası belli oldu

TBMM kayıtlı araçla Diyarbakır’dan Adana’ya uyuşturucu taşırken yakalanan Muhammed Tayyip Zenbilci, Osmaniye’de yargılandığı davada 11 yıl 8 ay hapis ve 833 bin TL para cezasına çarptırıldı.

SHABER3.COM

1993 doğumlu Muhammed Tayyip Zenbilci, 29 Eylül 2024’te TBMM’ye kayıtlı bir araçla Diyarbakır’dan Adana’ya uyuşturucu taşıdığı sırada yakalandı. Araçta yapılan aramada toplam 25 kilo 850 gram skunk türü esrar ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1,3 milyon TL olan uyuşturucuların bağımlılık düzeyinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

Araçtaki valizlere gizlenmiş 53 paket esrarın yanı sıra, aracın içinde esrar içildiğine dair izler de bulundu. Zenbilci’nin yakalandığında direksiyon başında esrar kullandığı tespit edildi.

11 HAPİS 833 BİN LİRA PARA CEZASI ALDI
Sözcü'de yer alan habere göre zanlı ifadesinde miktarı bilmediğini ve tehdit edildiğini öne sürdü. Ancak savcılığın iddianamesine göre, bu dördüncü esrar taşıma seferiydi ve önceki üç sevkiyat da kayıt altına alınmıştı. Yazışmalarda sevkiyatların planlı olduğu ve ticaretin bilinçli şekilde yapıldığı vurgulandı.

Yargılama sonucunda Zenbilci, Osmaniye’de uyuşturucu ticareti suçundan 11 yıl 8 ay hapis ve 833 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

İSTİFA EDEN BABASI PARTİYE GERİ DÖNDÜ
TBMM aracıyla uyuşturucu satma olayına karışmasının ardından istifa eden AKP Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, yedi ayın ardından partisine geri döndü. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) resmi internet sitesinde yer alan AKP Grubu milletvekilleri listesinde yeniden yer alan Zenbilci’nin ismi, artık partinin Meclis kadrosunda da yer alıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meclis aracıyla uyuşturucu ticareti yapan AKP'li vekilin... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:19:13