Meclis aracıyla uyuşturucu ticareti yapan AKP'li vekilin oğlunun cezası belli oldu

1993 doğumlu Muhammed Tayyip Zenbilci, 29 Eylül 2024’te TBMM’ye kayıtlı bir araçla Diyarbakır’dan Adana’ya uyuşturucu taşıdığı sırada yakalandı. Araçta yapılan aramada toplam 25 kilo 850 gram skunk türü esrar ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1,3 milyon TL olan uyuşturucuların bağımlılık düzeyinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.





Araçtaki valizlere gizlenmiş 53 paket esrarın yanı sıra, aracın içinde esrar içildiğine dair izler de bulundu. Zenbilci’nin yakalandığında direksiyon başında esrar kullandığı tespit edildi.





11 HAPİS 833 BİN LİRA PARA CEZASI ALDI

Sözcü'de yer alan habere göre zanlı ifadesinde miktarı bilmediğini ve tehdit edildiğini öne sürdü. Ancak savcılığın iddianamesine göre, bu dördüncü esrar taşıma seferiydi ve önceki üç sevkiyat da kayıt altına alınmıştı. Yazışmalarda sevkiyatların planlı olduğu ve ticaretin bilinçli şekilde yapıldığı vurgulandı.





Yargılama sonucunda Zenbilci, Osmaniye’de uyuşturucu ticareti suçundan 11 yıl 8 ay hapis ve 833 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.





İSTİFA EDEN BABASI PARTİYE GERİ DÖNDÜ

TBMM aracıyla uyuşturucu satma olayına karışmasının ardından istifa eden AKP Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, yedi ayın ardından partisine geri döndü. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) resmi internet sitesinde yer alan AKP Grubu milletvekilleri listesinde yeniden yer alan Zenbilci’nin ismi, artık partinin Meclis kadrosunda da yer alıyor.