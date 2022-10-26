Meclis aritmetiği yeniden belirlendi

AKP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın milletvekilliğinden de istifa etme kararı aldığı ve bu kararının da Meclis'te kabul edildiği belirtildi.Böylelikle Meclis'teki sandalye sayısı da yeniden belirlenmiş oldu.Fakıbaba, AKP’den ve milletvekilliği görevinden istifa ettiğini 20 Ekim’de Twitter’dan duyurmuştu. İstifa mesajında AKP’de ‘siyasi ve ahlaki anlayışına uygun olmayan’ kişilerin olduğunu anlatmıştı. Vekil daha sonra İYİ Parti’ye katılmıştı.Fakıbaba’nın istifasıyla AKP 286, CHP 134, HDP 56, MHP 48, İYİ Parti 37, TİP dört, Demokrat Parti iki, Memleket Partisi iki, BBP, DEVA, DBP, Saadet Partisi, Yenilik Partisi ve Zafer Partisi birer sandalyeye sahip olurken beş bağımsız ve 20 boş sandalye bulunuyor.